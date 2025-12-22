Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Alle ore 20 italiane, 22 locali, all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, si giocherà la finale della Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Gli azzurri di Antonio Conte, campioni d'Italia in carica, in semifinale hanno eliminato il Milan, battuto grazie alle reti di David Neres e Rasmus Hojlund. I rossoblù di Vincenzo Italiano, invece, hanno riportato la Coppa Italia sotto le due Torri dopo ben 51 anni e nello scorso turno hanno estromesso dalla competizione l'Inter: sotto dopo soli 72 secondi per la rete lampo di Marcus Thuram, gli emiliani sono riusciti a ritrovare l'equilibrio grazie al rigore di Orsolini nel finale della prima frazione di gioco e proprio dagli undici metri hanno poi ottenuto il pass per la gara contro i campani. Le due formazioni si sono sfidate lo scorso 9 novembre al Dall'Ara, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio grazie ai gol di Dallinga e Lucumi. Il Napoli va a caccia del terzo titolo dopo le affermazioni, entrambe contro la Juve, nel 1990 (5-1) e nel 2014 (5-6 dcr), mentre per il Bologna si tratterebbe del primo, storico trionfo in Supercoppa italiana.