Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Alle ore 20 italiane, 22 locali, all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, si giocherà la finale della Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Gli azzurri di Antonio Conte, campioni d'Italia in carica, in semifinale hanno eliminato il Milan, battuto grazie alle reti di David Neres e Rasmus Hojlund. I rossoblù di Vincenzo Italiano, invece, hanno riportato la Coppa Italia sotto le due Torri dopo ben 51 anni e nello scorso turno hanno estromesso dalla competizione l'Inter: sotto dopo soli 72 secondi per la rete lampo di Marcus Thuram, gli emiliani sono riusciti a ritrovare l'equilibrio grazie al rigore di Orsolini nel finale della prima frazione di gioco e proprio dagli undici metri hanno poi ottenuto il pass per la gara contro i campani. Le due formazioni si sono sfidate lo scorso 9 novembre al Dall'Ara, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio grazie ai gol di Dallinga e Lucumi. Il Napoli va a caccia del terzo titolo dopo le affermazioni, entrambe contro la Juve, nel 1990 (5-1) e nel 2014 (5-6 dcr), mentre per il Bologna si tratterebbe del primo, storico trionfo in Supercoppa italiana.
Napoli-Bologna: diretta tv e streaming
Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana, è in programma alle ore 22 locali, 20 nel nostro Paese, all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni di Napoli-Bologna
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Mazzocchi, Olivera, Buongiorno, Marianucci, De Chiara, Vergara, Baridò, Lang, Ambrosino, Lucca, Lukaku.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Holm, Lykogiannis, Tomasevic, Vitik, Ferguson, Sulemana, Dominguez, Castro, Immobile, Odgaard, Rowe.
ARBITRO: Colombo di Como. ASSISTENTI: Berti-Vecchi. IV UFFICIALE: La Penna. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Pezzuto.
