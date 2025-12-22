Ferrara, Napoli-Bologna e il retroscena su Conte: "Non ci eravamo molto simpatici. Alla Juve..."

È la sera di Napoli-Bologna , finale di Supercoppa Italiana . Dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter, azzurri e rossoblù si sfidano per alzare il trofeo sotto il cielo di Riad. Ciro Ferrara , ex difensore del Napoli ed oggi opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida tra la squadra di Antonio Conte (su cui ha svelato anche un curioso retroscena) e quella di Vincenzo Italiano.

Napoli-Bologna, parla Ferrara

Così l'ex calciatori a Napoli Magazine: "Trovatemi un calciatore che non abbia la voglia di conquistare un titolo, a maggior ragione per queste due società che meritano entrambe di essere qui, per quello che hanno fatto nella passata stagione. Sono sicuro che i calciatori metteranno l'anima per conquistare un titolo che comunque è importante per il palmarès delle società. Credo che sia il coronamento di quella che è stata la passata stagione, speriamo di assistere a una grandissima partita. E' una finale e in quanto finale è quasi possibile fare un pronostico e dobbiamo capire solo quali possono essere le indicazioni tattiche dei due allenatori".

Retroscena Conte: "Non ci eravamo simpatici"

Sulla partita: "Secondo me sarà una gara molto aggressiva, con ritmi molto alti, poi bisognerà vedere i giocatori più estrosi e la differenza che riusciranno a fare". Su Conte, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus: "Non mi permetterei mai di chiamarlo prima di una partita così importante, è parecchio tempo che non lo sento. Gli auguro il meglio, Antonio è un carissimo amico, abbiamo condiviso tanto insieme, abbiamo gioito, sofferto. Vi dirò di più, quando eravamo avversari non ci eravamo molto simpatici, questa amicizia è nata successivamente quando siamo poi diventati compagni di squadra, gli auguro il meglio". Infine sulla Serie A: "Questo è un campionato talmente equilibrato che in due partite riesci ad agganciarti alle squadre davanti e in una partita hai visioni diverse su quelli che sono gli obiettivi".