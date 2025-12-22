Ferrara, Napoli-Bologna e il retroscena su Conte: "Non ci eravamo molto simpatici. Alla Juve..."

È la sera di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana. Dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter, azzurri e rossoblù si sfidano per alzare il trofeo sotto il cielo di Riad. Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli ed oggi opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida tra la squadra di Antonio Conte (su cui ha svelato anche un curioso retroscena) e quella di Vincenzo Italiano.
Napoli-Bologna, parla Ferrara
Così l'ex calciatori a Napoli Magazine: "Trovatemi un calciatore che non abbia la voglia di conquistare un titolo, a maggior ragione per queste due società che meritano entrambe di essere qui, per quello che hanno fatto nella passata stagione. Sono sicuro che i calciatori metteranno l'anima per conquistare un titolo che comunque è importante per il palmarès delle società. Credo che sia il coronamento di quella che è stata la passata stagione, speriamo di assistere a una grandissima partita. E' una finale e in quanto finale è quasi possibile fare un pronostico e dobbiamo capire solo quali possono essere le indicazioni tattiche dei due allenatori".
Retroscena Conte: "Non ci eravamo simpatici"
Sulla partita: "Secondo me sarà una gara molto aggressiva, con ritmi molto alti, poi bisognerà vedere i giocatori più estrosi e la differenza che riusciranno a fare". Su Conte, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus: "Non mi permetterei mai di chiamarlo prima di una partita così importante, è parecchio tempo che non lo sento. Gli auguro il meglio, Antonio è un carissimo amico, abbiamo condiviso tanto insieme, abbiamo gioito, sofferto. Vi dirò di più, quando eravamo avversari non ci eravamo molto simpatici, questa amicizia è nata successivamente quando siamo poi diventati compagni di squadra, gli auguro il meglio". Infine sulla Serie A: "Questo è un campionato talmente equilibrato che in due partite riesci ad agganciarti alle squadre davanti e in una partita hai visioni diverse su quelli che sono gli obiettivi".