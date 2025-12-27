Torino-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino ospita il Cagliari all'incontro valido per la 17ª giornata di campionato. Reduci dalla trasferta vincente al Mapei Stadium, gli uomini di Marco Baroni tornano in campo all'Olimpico forti delle due vittorie consecutive su Sassuolo e Cremonese che hanno rianimato una classfica congelata da tre sconfitte consecutive che avevano messo in discussione il futuro dell'ex tecnico di Lazio e Verona e ritrascinato Urbano Cairo sul banco degli imputati. I granata si presentano all'appuntamento con la formazione di Fabio Pisacane con 20 punti che valgono 13º posto con un ritardo di 5 lunghezze dalla zona Europa. In palio per i sardi, 3 punti utili ad aumentare il margine di sicurezza dal terzultimo posto. La prossima giornata, il Toro è atteso al Bentegodi per l'incontro in programma il 4 gennaio, mentre il Cagliari ospiterà il Milan venerdì 2 alla Unipol Domus.