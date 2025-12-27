Parma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Fiorentina scende in campo a Parma all'appuntamento valido per la 17ª giornata di Serie A. Gli uomini di Paolo Vanoli ripartono dalla manita che ha travolto l'Udinese al Franchi e che ha acceso una luce in fondo al baratro della classifica, dove la Viola ha finalmente conquistato la sua prima vittoria in campionato e ridato ai propri tifosi la speranza di avere ingranato la marcia giusta per iniziare una rimonta che sembrava non avviarsi mai. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Carlos Cuesta, reduce dalla bruciante sconfitta contro una Lazio in 9 e distante 5 lunghezze dalla Fiorentina. I Ducali dovranno però recuperare la 16ª giornata scendendo in campo al Maradona il 14 gennaio. L'agenda di Moise Kean prevede poi la trasferta allo Zini contro la Cremonese (04/01), mentre il Parma affronterà il Sassuolo al Mapei (03/01).