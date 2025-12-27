Udinese-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

UDINE - Smentite, in casa Udinese , sulla presunta litigata Zaniolo-Okoye nell’intervallo della gara contro la Fiorentina , con gli uomini di Runjaic , in ritiro dalla serata di Natale, concentrati sul match contro la Lazio . L'obiettivo, per il mister, è dare una scossa all'ambiente dopo il tonfo di Firenze, e ridurre al minimo gli errori individuali della difesa più battuta in questa prima parte di campionato. Si chiude con la solita emergenza, invece, il 2025 della Lazio. Anche a Udine Sarri deve fare i conti con una situazione difficile, soprattutto a centrocampo, dove mancano diversi giocatori. La contemporanea assenza di quattro elementi può davvero incidere sull’andamento di una gara che vede l’Udinese affamata di reazione. La buona notizia per i biancocelesti è la riapertura del mercato nella sessione di gennaio, il tecnico toscano attende con ansia rinforzi per la sua squadra.

Dove vedere Udinese-Lazio

La sfida tra Udinese e Lazio valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Dazn e sul canale SkyDazn1 (214).

Udinese-Lazio: scopri tutte le quote

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Sava, Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Padelli, Palma Goglichidze, Bertola, Ehizibue, Lovric, Zarraga, Miller, Bravo, Gueye, Buksa. Indisponibili: Atta, Bayo, Modesto, Zemura. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.

LAZIO (4-4-2): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini: Cancellieri, Cataldi, Vecino, Zaccagni; Castellanos, Noslin. All. Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Tavares, Belahyane, Pedro, Isaksen. Indisponibili: Dia, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella. Squalificati: Basic, Guendouzi. Diffidati: -.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Baccini-Fontemurato. IV Uomo: Ayroldi. Var: Gariglio. Avar: Chiffi.