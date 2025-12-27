La Fiorentina sprofonda di nuovo, ko nello scontro salvezza col Parma: è caos

Nessun bis, nessuna rinascita: la Fiorentina cade a Parma e mette a bilancio la sua 10ª sconfitta in campionato. Al Tardini, gli uomini di Paolo Vanoli si arrendono alla rete di Oliver Sorensen ('48) perdendo così lo scontro diretto con la formazione di Carlos Cuesta, che raccoglie a sua volta 3 punti d'oro utili a guadagnare margini di sicurezza dal terzultimo posto, ora distante di 5 lunghezze, in attesa di recuperare la 16ª giornata da disputarsi il 14 gennaio a Napoli oltre che dell'esito della sfida tra Milan e Verona in programma domenica 28. La sconfitta della Fiorentina disillude dunque il popolo Viola, galvanizzato dalla manita contro l'Udinese che tutto il Franchi aveva sperato fosse lo spartiacque della stagione. E invece, la classifica resta congelata a quota 9 punti con un ritardo di 5 lunghezze dalla salvezza. Cala dunque il sipario sul 2025 di Moise Kean e compagni, ostaggio dei fantasmi della retrocessione rimasti intrappolati nello spogliatoio. La Fiorentina tornerà in campo il 4 gennaio al Franchi dove riceverà la Cremonese: a seguire, la trasferta all'Olimpico contro la Lazio di mercoledì 7. I Ducali sono invece attesi al Mapei Stadium sabato 3.