Atalanta-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A

BERGAMO - Smaltita la delusione per l'eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana, arrivata ai calci di rigore contro il Bologna, l'Inter si rituffa nel campionato e alle ore 20.45 fa visita all'Atalanta alla New Balance Arena nel match valido per la 17ª giornata di Serie A. Per i nerazzurri di Cristian Chivu è l’occasione per chiudere l’anno da leader della classifica, mentre per la Dea di Raffaele Palladino è l’ennesima tappa di una rimonta cominciata nelle ultime settimane. Lautaro e compagni hanno mostrato qualche difficoltà negli scontri diretti mentre, a parte il ko interno contro l'Udinese alla seconda (1-2), con le medio-piccole sono stati praticamente infallibili. Con 34 gol realizzati, l'Inter ha anche il miglior attacco del torneo. Gli orobici, invece, sembrano essersi messi alle spalle il momento più complicato. Salutato dopo nove stagioni Gian Piero Gasperini, hanno affidato la panchina a Ivan Juric. Il croato, però, dopo tre ko di fila, arrivati dopo sette pareggi nelle prime nove (appena due le vittorie contro Lecce e Torino), è stato sollevato dall'incarico e al suo posto i Percassi hanno scelto Raffaele Palladino. L'ex Monza e Fiorentina, dopo una prima fase di rodaggio, pare aver trovato la quadra.