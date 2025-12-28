Tuttosport.com
Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La squadra di Allegri riceve l'Hellas a San Siro nel 17° turno del campionato italiano
2 min
Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© LAPRESSE

Il Milan si prepara alla sfida contro il Verona a San Siro con una assenza pesante: Rafael Leao infatti non ci sarà. Massimiliano Allegri lo ha chiarito senza giri di parole alla vigilia, spiegando i motivi dello stop del portoghese e ribadendo la necessità di ritrovare solidità e continuità in una fase delicata della stagione. "Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene", ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa. Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro il Verona in campionato con uno score di 19-6 e solo contro tre squadre i rossoneri hanno ottenuto almeno 10 successi di fila nella loro storia in Serie A: Chievo (13), Novara (10) e Pescara (10).

Segui Milan-Verona LIVE sul nostro sito

Dove vedere Milan-Verona: diretta tv e streaming

La partita tra Milan e Verona è in programma alle ore 12.30 a San Siro e sarà visibil in diretta in esclusiva su Dazn.

Milan-Verona, probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Salemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Odogu, Jashari, Fofana, Ricci, Balentien. 

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Fall, Serdar, Ajayi, Bernede, Valentini; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Yellu, Oyegoke, Bradaric, Kastanos, Gagliardini, Orban, Niasse, Harroui, Sarr.

ARBITRO: Fabbri. ASSISTENTI: Mokhtar-Cavallina. QUARTO UOMO: Allegretta. VAR: Mazzoleni. AVAR: Volpi.

