Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Milan si prepara alla sfida contro il Verona a San Siro con una assenza pesante: Rafael Leao infatti non ci sarà. Massimiliano Allegri lo ha chiarito senza giri di parole alla vigilia, spiegando i motivi dello stop del portoghese e ribadendo la necessità di ritrovare solidità e continuità in una fase delicata della stagione. "Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene", ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa. Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro il Verona in campionato con uno score di 19-6 e solo contro tre squadre i rossoneri hanno ottenuto almeno 10 successi di fila nella loro storia in Serie A: Chievo (13), Novara (10) e Pescara (10).