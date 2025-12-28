Bologna-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Un punto nelle ultime tre partite, con le sconfitte con Cremonese e Juve davanti al proprio pubblico. Dopo la Supercoppa in Arabia persa in finale col Napoli, il Bologna si rituffa nel campionato per invertire il trend. Al Dall'Ara arriva il Sassuolo, avversario che Vincenzo Italiano invita a non sottovalutare. "Il Sassuolo ha un grandissimo potenziale - ha detto il tecnico rossoblù alla vigilia - sta facendo un grandissimo campionato e sono in fiducia. Dovremo essere bravi nel lavorare nei duelli e limitarli negli uno contro uno. Fuori casa hanno pareggiato a Milano e vinto a Bergamo, non temerli è da folli, li temiamo. Tutto questo ci permetterà di arrivare alla sfida con la giusta concentrazione.Molti loro singoli si stanno esaltando e ci aspetta una sfida tosta".