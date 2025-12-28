Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoblù di Italiano ospitano i neroverdi nella diciasettesima giornata del campionato italiano
2 min

Un punto nelle ultime tre partite, con le sconfitte con Cremonese e Juve davanti al proprio pubblico. Dopo la Supercoppa in Arabia persa in finale col Napoli, il Bologna si rituffa nel campionato per invertire il trend. Al Dall'Ara arriva il Sassuolo, avversario che Vincenzo Italiano invita a non sottovalutare. "Il Sassuolo ha un grandissimo potenziale - ha detto il tecnico rossoblù alla vigilia - sta facendo un grandissimo campionato e sono in fiducia. Dovremo essere bravi nel lavorare nei duelli e limitarli negli uno contro uno. Fuori casa hanno pareggiato a Milano e vinto a Bergamo, non temerli è da folli, li temiamo. Tutto questo ci permetterà di arrivare alla sfida con la giusta concentrazione.Molti loro singoli si stanno esaltando e ci aspetta una sfida tosta".

Segui Bologna-Sassuolo LIVE sul nostro sito

Dove vedere Bologna-Sassuolo: diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Sassuolo è in programma alle ore 18 al Dall'Ara e sarà visibile in diretta su Dazn e su SkySport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Bologna-Sassuolo, probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Holm, Miranda, Ferguson, Freuler, Sulemana, Castro, Domingues, Immobile, Odgaard.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Cheddira, Lauriente. Allenatore: Grosso. A disposizione: Satalno, Zacchi, Cande, Lipani, Iannoni, Wranckx, Moro, Pierini, Fadera, Pinamonti.

ARBITRO: Sacchi. ASSISTENTI: Politi-Ricci. QUARTO UOMO: Feliciani. VAR: Di Paolo. AVAR: Nasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS