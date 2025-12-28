Disastro Fiorentina, le pagelle: Fagioli troppo lento, Kean e Gudmundsson flop

Pagelle Parma
Corvi 7 Chiude la porta e spegne un paio di occasioni della Fiorentina, tra tutte la grande parata su Comuzzo.
Britschgi 6.5 Partita attenta la sua, in entrambe le fasi. Da un suo cross nasce il gol della vittoria.
Circati 6 Torna in campo dopo diversi mesi d'assenza e con grinta non perde mai un contrasto.
Valenti 6.5 Riscatta l'errore contro la Lazio con una grande prestazione.
Valeri 6.5 Corre tanto lungo l'out di competenza, è attento anche difesa con un paio di chiusure importanti.
Bernabé 6.5 Prestazione positiva, di qualità. Dialoga bene coi compagni ed è bravo anche in difesa.
Ordonez (36' st) ng
Keita 6.5 Corre e lotta per tutto il campo, diversi gli strappi in avanti. Finisce a corto di energia.
Cremaschi (49' st) ng
Sorensen 7.5 Il primo squillo in Serie A è pesantissimo, regala tre punti al Parma in uno scontro diretto. Bravo a inserirsi e a superare De Gea di testa.
Ondrejka 6 Vivace soprattutto nella prima frazione, un paio di occasioni ma gli manca ancora la condizione per incidere.
Estevez (21' st) 6 Entra per dare equilibrio e un aiuto in più alla difesa.
Benedyczak 6 Aiuta molto in fase difensiva e fa un buon lavoro.
Oristanio (21' st) 6 Ci prova col mancino, qualche sgasata delle sue e una condizione da ritrovare.
Pellegrino 6.5 Fa a sportellate coi difensori viola, vince tutti i duelli ma deve essere più cattivo sotto porta.
Djuric (49' st) ng
All. Cuesta 6.5 Il Parma gioca con il giusto atteggiamento, corretti i cambi per una vittoria pesante per morale e classifica.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6 Non ha grandi colpe sul gol subito, per il resto è attento.
Dodo 5.5 Si fa vedere in avanti ma non riesce a trovare la giocata giusta.
Comuzzo 5 Quanta fatica contro Pellegrino, perde troppi duelli.
Kouadio (41' st) ng
Pongracic 5 Giornata complicata, va sempre in difficoltà contro gli attaccanti del Parma.
Viti 5.5 Fatica nel ruolo di terzino, Benedyczak e Britschgi lo superano spesso e Vanoli lo tira via.
Fortini (1' st) 6 Entra bene in partita ma non basta per vivacizzare i suoi.
Parisi 5 Dalla sua parte nasce l'azione del gol del Parma, non chiude su Britschgi ed è poco preciso in fase offensiva.
Gosens (31' st) 6 Torna in campo dopo l'infortunio, prova a farsi vedere in avanti.
Mandragora 6 Solita grinta in mezzo al campo, ha sul mancino anche il pallone del pareggio, ma calcia alto.
Piccoli (18' st) 5.5 Sciupa una ghiotta occasione da pochi passi, il suo colpo di testa termina fuori.
Fagioli 5 Diversi errori in impostazione, da uno di questi nasce una potenziale palla gol per Pellegrino. Poco reattivo e troppo lento nella manovra.
Ndour 5.5 Gioca un po' più largo, non riesce a incidere e anche col fisico fatica.
Sohm 5.5 (31' st) Torna al Tardini da ex. Due falli, un giallo e poco altro.
Gudmundsson 5 Fumoso e poco incisivo in avanti, sbaglia diverse situazioni e non alza la qualità dei suoi.
Kean 5 Viene arginato bene da Circati e Valenti, tre tiri fuori e un colpo di testa tra le braccia di Corvi.
All. Vanoli 5 La Fiorentina non riesce a trovare continuità e perde un altro scontro diretto, restando inchiodata all'ultimo posto.
ARBITRO Guida 6 Partita non troppo complicata, gestisce bene i cartellini e le varie situazioni di gioco.
