Roma-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Nove partite nei prossimi trenta giorni. Ma il tour de force della Roma comincia in piena emergenza, perché tra giocatori impegnati in Coppa d’Africa e infortunati, la squadra di Gasperini dovrà fare a meno di sei giocatori. E così le scelte contro il Genoa sono quasi obbligate, al pari dell’obiettivo di Dybala e compagni, chiamati a vincere per archiviare la sconfitta prima di Natale contro la Juventus. La gara di questa sera all'Olimpico sarà il ritorno di De Rossi a casa. Ma il tecnico romano ha bisogno di punti dopo due sconfitte consecutive che hanno visto ottime prestazioni ma sconfitte con Inter e Atalanta. De Rossi però dovrà compiere una vera e propria impresa perché la tradizione del Genoa all'Olimpico contro la Roma è ormai leggenda: mai un successo. Dal dopoguerra ad oggi le uniche due vittorie, nel 1951 e nel 1990, sono arrivate rispettivamente in campo neutro all'Aquila e al Flaminio con gol di Aguilera.