Roma-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Nove partite nei prossimi trenta giorni. Ma il tour de force della Roma comincia in piena emergenza, perché tra giocatori impegnati in Coppa d’Africa e infortunati, la squadra di Gasperini dovrà fare a meno di sei giocatori. E così le scelte contro il Genoa sono quasi obbligate, al pari dell’obiettivo di Dybala e compagni, chiamati a vincere per archiviare la sconfitta prima di Natale contro la Juventus. La gara di questa sera all'Olimpico sarà il ritorno di De Rossi a casa. Ma il tecnico romano ha bisogno di punti dopo due sconfitte consecutive che hanno visto ottime prestazioni ma sconfitte con Inter e Atalanta. De Rossi però dovrà compiere una vera e propria impresa perché la tradizione del Genoa all'Olimpico contro la Roma è ormai leggenda: mai un successo. Dal dopoguerra ad oggi le uniche due vittorie, nel 1951 e nel 1990, sono arrivate rispettivamente in campo neutro all'Aquila e al Flaminio con gol di Aguilera.
Dove vedere Roma-Genoa: diretta tv e streaming
La partita tra Roma e Genoa è in programma alle ore 20.45 all'Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e su SkySport (251). La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Roma-Genoa, le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, Ziolkowski; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Baldanzi, Soulé; Dybala. All. Gasperini. A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Shaarawy, Ferguson. Indisponibili: Bailey, Dovbyk, El Ayanpui, Hermoso, Ndicka, Pellegrini. Squalificati: -. Diffidati;: Hermoso, Mancini, Wesleu, Cristante.
GENOA (3-5-2): Sommariva, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. A disposizione: Lysionok, Mihelsons, Otoa, Ekhator, Masini, Thorsby, Cuenca, Carboni, Sabelli, Finti, Stanciu, Ekuban, Venturino. Indisponibili: Gronbaek, Cornet, Siegrist, Messias, Onana. Squalificati: Leali. Diffidati: Ostigard.
Arbitro: Di Bello. Assistenti: Costanzo-Dei Giudici. IV Uomo: Dionisi. Var: Prontera. Avar: Manganiello