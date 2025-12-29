Tuttosport.com
Pallone arancione "scelta infelice", la Serie A torna indietro: Simonelli spiega il flop

La Lega Calcio fa marcia indietro: "Si tornerà al giallo o al bianco, ma ci vorrà qualche tempo", le parole del presidente. Esulta Carlo Claps, numero uno di Aidacon
2 min
Pallone arancione "scelta infelice", la Serie A torna indietro: Simonelli spiega il flop© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

La Lega Calcio fa marcia indietro sul pallone arancione, introdotto per dare un "impatto visivo forte e distintivo in campo" al posto del tradizionale bianco o giallo. Dopo le proteste formalizzate anche dall'Aidacon consumatori e dall'associazione "Come vedono i daltonici", stamane - secondo quanto riferisce la stessa associazione - è arrivato il dietro-front da parte del presidente di Lega: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco", ha detto Ezio Maria Simonelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

La soddisfazione di Claps

Il pallone arancione era considerato all'avanguardia perché utilizza una tecnologia che gli permette di mantenere la sua forma e gli consente un minore assorbimento di acqua ma si è trattato di un vero e proprio autogol: nessuno aveva fatto i conti con i tifosi daltonici. Chi ha questo problema infatti ha difficoltà nel riconoscere alcuni colori su altri: distinguono soltanto i colori giallo e blu sul rosso e sul verde, pertanto la sfera arancione appare dello stesso colore dell'erba. Soddisfazione è stata espressa da Aidacon, nella persona del suo presidente Carlo Claps: "Tantissimi tifosi si sono sentiti lesi nei loro diritti di consumatori, soprattutto quelli che da casa hanno sostenuto notevoli spese per abbonamenti annuali con le piattaforme tv. Le nostre sollecitazioni sono state finalmente accolte, non era tollerabile che la massima serie calcistica italiana ignorasse le esigenze di inclusività e qualità visiva della sua utenza, causando un danno economico e morale agli abbonati".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

