Insulti pesanti all'arbitro, Di Francesco salta la Juve: le decisioni del Giudice Sportivo

Eusebio Di Francesco non sederà sulla panchina dello Stadium. Il tecnico del Lecce è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea a seguito dell'episodio che lo ha visto contestare animatamente la direzione arbitrale della gara interna con il Como, vinta dagli ospiti per 3-0: bersagli della contestazione, l'arbitro Matteo Marchetti e il IV ufficiale Luca Massimi. Nel comunicato della Lega, si legge come Di Francesco abbia "al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale". Il tecnico, che nel post partita ha contestato l'espulsione dichiarando "Vedo allenatori buttare giacche e altro" (parole che evocano inevitabilmente i precedenti di Massimiliano Allegri), dovrà pertanto accomodarsi in tribuna e lasciare al proprio vice la panchina di Torino, dove i salentini affronteranno la Juventus di Luciano Spalletti all'appuntamento di sabato 3 gennaio. Fra gli altri provvedimenti, anche un turno di stop per il già diffidato Diego Carlos del Como.