Atalanta-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BERGAMO - Se fosse Antonello Venditti a dover scegliere la colonna sonora per il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo, molto probabilmente sarebbe “amici mai”. Perché è proprio vero che certi amori non finiscono, ma fanno solo dei giri immensi e poi ritornano. E allora anche se la poesia o filosofia, chiamatela come preferite, è un po’ scarna nelle sue parole alla vigilia, non per questo viene meno un legame che è e resterà indissolubile, perché sancito nelle nove lunghe stagioni passate all’Atalanta.

I risultati sportivi hanno avuto un ruolo chiave, ma non sono stati il solo fattore. Quello che è accaduto fuori dal rettangolo verde negli anni del Covid ha portato Gian Piero a stringersi a una città che nel 2019 lo ha reso anche suo cittadino onorario. Lui che bergamasco non è, perché nato in Piemonte, ma che lo è diventato. E allora tornare con la sua Roma «sarà molto bello», anche se l’accoglienza con i suoi ex tifosi la immagina diversa da quella che Daniele De Rossi ha ricevuto all’Olimpico neanche una settimana fa.

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la grande sfida che aprirà il 2026 alla New Balance Arena di Bergamo: questa sera arriva la Roma, ma non sarà solo una sfida al grande ex, Gian Piero Gasperini. Gli obiettivi dei bergamaschi sono chiari, bisogna tornare in una posizione che vale l'Europa e il cammino deve passare anche da qualche exploit contro chi sta davanti.