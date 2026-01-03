Genoa-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Genoa riceve il Pisa nel 18° turno di Serie A. I rossoblù hanno chiuso il 2025 con tre sconfitte consecutive, in particolare quella con la Roma che ha visto negativa anche la prestazione. Adesso per De Rossi serve una reazione e il tecnico è sicuro che la squadra sia pronta. "La squadra ha reagito con lo stesso dispiacere che avevo io dopo la partita. Me lo avrete letto negli occhi a fine gara. Loro stessi erano consapevoli di aver fatto qualcosa di meno rispetto ad altre gare. E ci siamo detti le cose in faccia. Abbiamo una sorta di patto, dirci la verità, non solo in base al risultato. È una cosa che secondo me hanno già messo a posto. Sono sicuro che siano consapevoli di quanto è importante non solo la partita col Pisa, ma la seconda parte della nostra stagione" ha detto il tecnico del Genoa alla vigilia.