Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Genoa-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La squadra di Daniele De Rossi riceve i toscani nel 18° turno del campionato italiano
2 min
Genoa-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© AS Roma via Getty Images

Il Genoa riceve il Pisa nel 18° turno di Serie A. I rossoblù hanno chiuso il 2025 con tre sconfitte consecutive, in particolare quella con la Roma che ha visto negativa anche la prestazione. Adesso per De Rossi serve una reazione e il tecnico è sicuro che la squadra sia pronta. "La squadra ha reagito con lo stesso dispiacere che avevo io dopo la partita. Me lo avrete letto negli occhi a fine gara. Loro stessi erano consapevoli di aver fatto qualcosa di meno rispetto ad altre gare. E ci siamo detti le cose in faccia. Abbiamo una sorta di patto, dirci la verità, non solo in base al risultato. È una cosa che secondo me hanno già messo a posto. Sono sicuro che siano consapevoli di quanto è importante non solo la partita col Pisa, ma la seconda parte della nostra stagione" ha detto il tecnico del Genoa alla vigilia.

Segui Genoa-Pisa LIVE sul nostro sito

Dove vedere Genoa-Pisa: diretta tv e streaming

La partita tra Genoa e Pisa è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Genoa-Pisa, probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Ekhator, Masini, Ellertson, Cuenca, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu,. Ekuban, Venturino.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Leris; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Angori, Marin, Buffon, Nzola, Esteves, Coppol, Albiol, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Lorran.

ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Peretti-Colarossi. QUARTO UOMO: Calzavara. VAR: Mazzoleni. AVAR: Nasca.

Genoa-Pisa, scopri tutte le quote

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS