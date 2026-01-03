Sassuolo-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

REGGIO EMILIA - Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, analizza il derby contro il Parma, che arriva dopo l’altro derby regionale giocato a Bologna (in cui i neroverdi hanno offerto una prova di spessore) e che vede il ritorno al Mapei Stadium dei neo promossi dopo il ko con i granata. Dal campo poche novità, non ci si aspettano grandi novità tra gli undici di partenza, considerando che gli assenti più o meno saranno quelli degli ultimi match. Il Parma ha salutato il 2025 con una vittoria ed è pronto a tuffarsi nel nuovo anno per cercare di bissare quanto visto contro la Fiorentina. L’avversario di turno è il Sassuolo, un derby importante sotto ogni punto di vista: «Speriamo che il 2026 possa essere un anno di prestazioni di alto livello e di buoni risultati. È quello che cerchiamo ogni giorno, attraverso il lavoro e la dedizione. Siamo certi di essere sulla strada giusta», è il messaggio lanciato da Carlos Cuesta in conferenza
Sassuolo-Parma gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walikiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamoti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, lannoni, Vranckx, Moro, Pierini, Fadera, Cheddira. Indisponibili: Berardi, Boloca, Coulibaly, Paz, Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Turati. Squalificati: nessuno. Diffidati: Doig, Muharemovic.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Guaita, Delprato, Trabucchi, Troilo, Lovik, Cutrone, Hernani, Ordonez, Cardinali, Estevez, Cremaschi, Djuric, Almqvist. Indisponibili: Benedyczak, Frigan, Ndiaye, Suzuki. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
Arbitro: Feliciani (Teramo). Assistenti: Lo Cicero e Zezza. IV uomo: Galipò. Var: Meraviglia. Avar: Pezzuto.