Sassuolo-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

REGGIO EMILIA - Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, analizza il derby contro il Parma, che arriva dopo l’altro derby regionale giocato a Bologna (in cui i neroverdi hanno offerto una prova di spessore) e che vede il ritorno al Mapei Stadium dei neo promossi dopo il ko con i granata. Dal campo poche novità, non ci si aspettano grandi novità tra gli undici di partenza, considerando che gli assenti più o meno saranno quelli degli ultimi match. Il Parma ha salutato il 2025 con una vittoria ed è pronto a tuffarsi nel nuovo anno per cercare di bissare quanto visto contro la Fiorentina. L’avversario di turno è il Sassuolo, un derby importante sotto ogni punto di vista: «Speriamo che il 2026 possa essere un anno di prestazioni di alto livello e di buoni risultati. È quello che cerchiamo ogni giorno, attraverso il lavoro e la dedizione. Siamo certi di essere sulla strada giusta», è il messaggio lanciato da Carlos Cuesta in conferenza