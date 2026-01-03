Genoa e Pisa, un punto per sperare. Il Parma rallenta il Sassuolo

Il Genoa prova a vincere ma senza successo. La squadra di De Rossi recupera parzialmente dalla brutta batosta subita contro la Roma all'Olimpico, guadagnando un punto al 'Ferraris' contro il Pisa di Gilardino. A sbloccare la partita al 15' è il centravanti rossoblù Colombo, che dopo tre panchine consecutive viene rilanciato da titolare, con successo, da De Rossi. Il vantaggio genoano dura relativamente poco, perché al 38' a riportare il match in equilibrio è l'ex Sampdoria Leris con un tiro di piatto che finisce alle spalle di Leali. Nel secondo tempo accade poco e nulla, con le due compagini che si dividono equamente la posta in gioco. I rossoblù salgono a quota 15 punti, restando ancorati al 17° posto in classifica. Il Pisa è, invece, in piena zona retrocessione a quota 12, a tre lunghezze dal Verona - che ha una partita in meno - e dal Genoa.