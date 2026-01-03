Genoa e Pisa, un punto per sperare. Il Parma rallenta il Sassuolo

Il Genoa prova a vincere ma senza successo. La squadra di De Rossi recupera parzialmente dalla brutta batosta subita contro la Roma all'Olimpico, guadagnando un punto al 'Ferraris' contro il Pisa di Gilardino. A sbloccare la partita al 15' è il centravanti rossoblù Colombo, che dopo tre panchine consecutive viene rilanciato da titolare, con successo, da De Rossi. Il vantaggio genoano dura relativamente poco, perché al 38' a riportare il match in equilibrio è l'ex Sampdoria Leris con un tiro di piatto che finisce alle spalle di Leali. Nel secondo tempo accade poco e nulla, con le due compagini che si dividono equamente la posta in gioco. I rossoblù salgono a quota 15 punti, restando ancorati al 17° posto in classifica. Il Pisa è, invece, in piena zona retrocessione a quota 12, a tre lunghezze dal Verona - che ha una partita in meno - e dal Genoa.
Sassuolo-Parma: il derby emiliano termina in parità
Al 'Mapei' tra Sassuolo e Parma finisce in parità. La partita la sbloccano i padroni di casa con un gol di Thorstvedt al 12', a cui risponde dodici minuti più tardi il solito Pellegrino, che trova il quinto gol in Serie A con la maglia del Parma. Nel secondo tempo regna sovrano l'equilibrio, con le due squadre che provano più volte a portarsi in vantaggio. Nel finale è da segnalare il tentativo di Almqvist, che trova la pronta risposta di Muric. Non succede altro: il derby emiliano finisce 1-1. Il Sassuolo raccoglie il secondo pareggio consecutivo, portandosi a quota 23 punti in classifica. Un punto che fa comodo anche al Parma, che sale a quota 18 punti.