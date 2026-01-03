La Juve resta quarta grazie all'Atalanta: Roma ko, Bergamo amara per Gasperini

BERGAMO - Gasperini torna a Bergamo da avversario alla guida della Roma e ferma la sua corsa nei piani alti del campionato cadendo per 1-0 contro l' Atalanta di Palladino. Inizia nel migliore dei modi il 2026 della Dea che vince grazie ad un gol del rientrante Scalvini e riprende la sua rincorsa verso l'Europa . Il 2026 si apre con un ko per i giallorossi che perdono un altro big match in questa stagione e scivolano al quinto posto con l'aggancio in classifica della Juve .

Il gol di Scalvini

Partenza ad alti ritmi a Bergamo: Dybala prima e Ferguson poi non approfittano di una clamorosa indecisione di Ederson, dall'altra parte Zalewski si fa tutto il campo per scaricare sui piedi di De Ketelaere che dal limite non riesce a trovare il tempo giusto per battere in porta. Al 12' l'episodio: corner sul secondo palo, Svilar indeciso sull'uscita si scontra con Scalvini che di petto mette in gol; il portiere giallorosso protesta, ma il Var, dopo un lungo silent check, conferma la decisione arbitrale. Al 20' la Dea torna pericolosa e sciupa la chance del raddoppio con l'ex Zalewski che davanti alla porta calcia sul fondo. Raddoppio che arriva al 28' con la discesa di Bernasconi sulla sinistra, il cross per la testa di Scamacca che non perdona Svilar: a negare la gioia nerazzurra è l'intervento del Var che ravvisa una posizione di fuorigioco del numero 9 di Palladino ad inizio azione. Al 39' si riaccende la Roma con Kone, il suo destro al volo termina alto.

Gasperini cade a Bergamo

Ad inizio ripresa cambia Gasperini, dentro Wesley per Ziolkowski. Ferguson ha subito l'occasione girando in area al volo, Carnesecchi risponde presente con un intervento super. Al 64' ci prova Dybala, Djimsiti salva davanti a Carnesecchi e manda in corner. In contropiede torna a farsi vedere l'Atalanta, Bernasconi dal limite trova una leggera deviazione di Wesley che non gli permette di centrare lo specchio. La Roma prove la carte Dovbyk ed El Shaarawy, ma la difesa della Dea tiene bene. Nel recupero l'ultimo guizzo giallorosso è sull'asse Mancini-Dybala, Carnesecchi in uscita è bravo ad evitare il peggio e a consegnare tre punti pesantissimi all'Atalanta in questo inizio di 2026. Parte con una sconfitta il nuovo anno per Gasperini nella 'sua' Bergamo.