Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo Stadio Franchi di Firenze dove alle ore 15 Fiorentina e Cremonese scenderanno in campo nella sfida valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Viola sempre di più con l'acqua alla gola e con l'obbligo di non poter più fallire un colpo, soprattutto tra le mura amiche: solo una vittoria fin qui in campionato per la compagine di Vanoli, attualmente lontana sei punti dalla zona salvezza dopo la recente sconfitta di Parma. Discorso diverso per la Cremonese che, nonostante non vinca da quattro giornate, ha 21 punti in classifica, ben nove in più del Verona terz'ultimo. La formazione di Davide Nicola viaggia meglio in trasferta, alla luce anche dell'ultimo 0-0 ottenuto sul campo della Lazio.