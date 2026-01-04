Tuttosport.com
Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I viola di Vanoli ospitano al Franchi i grigiorossi di Nicola nella sfida valida per la 18ª giornata di Serie A
3 min
Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Marco Canoniero

Tutto pronto allo Stadio Franchi di Firenze dove alle ore 15 Fiorentina e Cremonese scenderanno in campo nella sfida valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Viola sempre di più con l'acqua alla gola e con l'obbligo di non poter più fallire un colpo, soprattutto tra le mura amiche: solo una vittoria fin qui in campionato per la compagine di Vanoli, attualmente lontana sei punti dalla zona salvezza dopo la recente sconfitta di Parma. Discorso diverso per la Cremonese che, nonostante non vinca da quattro giornate, ha 21 punti in classifica, ben nove in più del Verona terz'ultimo. La formazione di Davide Nicola viaggia meglio in trasferta, alla luce anche dell'ultimo 0-0 ottenuto sul campo della Lazio.

SEGUI FIORENTINA-CREMONESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Cremonese: diretta tv e streaming

Fiorentina-Cremonese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Lezzerini, Fortini, Kouadio, Marì, Viti, Nicolussi Caviglia, Gosens, Sohm, Kean, Dzeko, Kouamé, Solomon. Indisponibili: Fazzini, Lamptey. Squalificati: /.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani Mussolini, Faye, Folino, Ceccherini, Lordkipanidze, Bondo, Zerbin, Sarmiento, Vazquez, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sanabria. Indisponibili: Collocolo. Squalificati: /.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma. ASSISTENTI: Bahri-M.Rossi. QUARTO UFFICIALE: Bonacina. VAR: Marini. ASS. VAR: Gariglio.

Fiorentina-Cremonese: scopri tutte le quote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

