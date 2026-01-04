Pagelle Atalanta-Roma: Scalvini show! Dybala non lascia il segno, Soulé tanto fumo e poco arrosto

Inizia nel migliore dei modi il 2026 della Dea che vince grazie alla firma di Scalvini e riprende la sua rincorsa verso l'Europa. Ancora un ko esterno per i giallorossi che scivolano così al quinto posto con l'aggancio in classifica della Juventus, fermata in casa dal Lecce. Molte le polemiche nel match di Bergamo, prima con la convalida della rete del vantaggio della Dea e poi per l'annullamente del 2-0 di Scamacca, fermato da un fuorigioco di partenza rilevato dal Var.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6.5 - Sempre attento nei momenti che contano. Non è costretto a interventi miracolosi, ma è una sicurezza costante per i suoi compagni.
Scalvini 7 - Svilar non è perfetto in uscita ma lui è bravissimo a farsi trovare pronto in mischia, realizzando il gol del vantaggio atalantino. Esce per crampi. Hien (14' st) 6 Entra col piglio giusto.
Dijmsiti 7 - Doppio salvataggio decisivo su Dybala, in avvio e poi nella ripresa. Un bel modo per dimenticare l'errore da matita rossa con l'Inter.
Kolasinac 6 - Una contusione al ginocchio lo mette kappaò prima della mezz'ora. Ahanor (26' pt) 6.5 Entra a freddo e si guadagna la pagnotta con tanta corsa e qualche buona chiusura.
Zappacosta 6.5 - Tanta gamba e buoni inserimenti, soprattutto nel primo tempo.
De Roon 6.5 - Sempre presente nei duelli a metà campo.
Ederson 6 - Parte a rilento, poi prende le misure al centrocampo giallorosso. Maldini (27' st) 6 Qualche buona ripartenza anche se potrebbe fare meglio.
Bernasconi 7 - Macina chilometri senza sosta: quantità, qualità e tanto coraggio. Sfiora anche il gol.
De Ketelaere 6.5 - Forse è un po' meno appariscente del solito, ma fa sempre le cose giuste.
Zalewski 6.5 - Tra i più brillanti della serata, anche se si divora la palla del 2-0 a fine primo tempo. Musah (14' st) 6 Si sintonizza quasi subito sui binari della gara.
Scamacca 6.5 - Tiene in apprensione i difensori romanisti soprattutto nel primo tempo. Quel gol annullato per un'interpretazione cervelottica di Fabbri e Maresca è una ferita aperta. Krstovic (27' st) 6 - Lotta nel finale.
All. Palladino 7 - L'allievo batte il maestro. La sua Atalanta va a prendere la Roma di Gasperini con coraggio, idee e intensità. Una prova che vale rinnovate speranze europee per la Dea.
Pagelle Roma
Svilar 4.5 - Fallo o non fallo, la sua uscita sul gol di Scalvini non è da lui. Un errore che condiziona la sua serata e quella della Roma.
Mancini 6.5 - Canta e porta la croce. Copre i buchi che si creano un po' ovunque, contiene Scamacca quando lo prende in carica. Diffidato e ammonito, salterà la gara col Lecce.
Ziolkowski 5 - Serata molto difficile, fatica a trovare le coordinate giuste e va sovente in affanno. La sua partita dura solo un tempo. Wesley (1' st) 6 Dà maggiori garanzie a Gasperini in entrambe le fasi, anche se è al di sotto della sua migliore versione.
Hermoso 5 - Perde il duello con Scamacca. Sul gol annullato all'attaccante bergamasco è in netto ritardo.
Celik 5.5 - Cresce nel secondo tempo.
Cristante 6.5 - Tra gli ultimi ad arrendersi, anche lui non è esente da passaggi a vuoto ma nel complesso se la cava.
Kone 5 - Anche per lui prestazione abbastanza deludente. Pisilli (38' st) ng.
Rensch 4.5 - Qualche errore di troppo, fa perdere anche un po' la pazienza a Gasperini. Tsimikas (14' st) 6 Discreto apporto.
Soule 5 - Tanto fumo, poco arrosto. Serata ben al di sotto delle sue potenzialità. El Shaarawy (22' st) 5.5 Non riesce a incidere.
Dybala 5.5 - Non trova mai la stoccata decisiva. Ma dai suoi piedi passano quei pochi palloni che accendono un po' la Roma.
Ferguson - 4.5 La prova d'orgoglio col Genoa già dimenticata. Altra partita incolore.
Dovbyk - (14' st) - 5 Anche lui ha forse già la valigia pronta sul mercato. Di certo non impazzisce dalla voglia di fare la differenza.
All. Gasperini 5 Bergamo stavolta è bassa per il tecnico di Grugliasco. La Roma sbaglia partita, perde i duelli con l'Atalanta e si arrende a un avversario che mette in campo più voglia e idee migliori.
Arbitro Fabbri 4.5 - Serata difficile, ma lui e il Var Maresca se la complicano da soli. Perché non andare a rivedere un gol comunque dubbio come quello di Scalvini per il contatto con Svilar in uscita? E poi il gol annullato a Scamacca lascia molti punti interrogativi: interpretazione troppo cervellotica per un episodio che - a buon senso - pareva di facile lettura.
Inizia nel migliore dei modi il 2026 della Dea che vince grazie alla firma di Scalvini e riprende la sua rincorsa verso l'Europa. Ancora un ko esterno per i giallorossi che scivolano così al quinto posto con l'aggancio in classifica della Juventus, fermata in casa dal Lecce. Molte le polemiche nel match di Bergamo, prima con la convalida della rete del vantaggio della Dea e poi per l'annullamente del 2-0 di Scamacca, fermato da un fuorigioco di partenza rilevato dal Var.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6.5 - Sempre attento nei momenti che contano. Non è costretto a interventi miracolosi, ma è una sicurezza costante per i suoi compagni.
Scalvini 7 - Svilar non è perfetto in uscita ma lui è bravissimo a farsi trovare pronto in mischia, realizzando il gol del vantaggio atalantino. Esce per crampi. Hien (14' st) 6 Entra col piglio giusto.
Dijmsiti 7 - Doppio salvataggio decisivo su Dybala, in avvio e poi nella ripresa. Un bel modo per dimenticare l'errore da matita rossa con l'Inter.
Kolasinac 6 - Una contusione al ginocchio lo mette kappaò prima della mezz'ora. Ahanor (26' pt) 6.5 Entra a freddo e si guadagna la pagnotta con tanta corsa e qualche buona chiusura.
Zappacosta 6.5 - Tanta gamba e buoni inserimenti, soprattutto nel primo tempo.
De Roon 6.5 - Sempre presente nei duelli a metà campo.
Ederson 6 - Parte a rilento, poi prende le misure al centrocampo giallorosso. Maldini (27' st) 6 Qualche buona ripartenza anche se potrebbe fare meglio.
Bernasconi 7 - Macina chilometri senza sosta: quantità, qualità e tanto coraggio. Sfiora anche il gol.
De Ketelaere 6.5 - Forse è un po' meno appariscente del solito, ma fa sempre le cose giuste.
Zalewski 6.5 - Tra i più brillanti della serata, anche se si divora la palla del 2-0 a fine primo tempo. Musah (14' st) 6 Si sintonizza quasi subito sui binari della gara.
Scamacca 6.5 - Tiene in apprensione i difensori romanisti soprattutto nel primo tempo. Quel gol annullato per un'interpretazione cervelottica di Fabbri e Maresca è una ferita aperta. Krstovic (27' st) 6 - Lotta nel finale.
All. Palladino 7 - L'allievo batte il maestro. La sua Atalanta va a prendere la Roma di Gasperini con coraggio, idee e intensità. Una prova che vale rinnovate speranze europee per la Dea.