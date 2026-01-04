Pagelle Atalanta-Roma: Scalvini show! Dybala non lascia il segno, Soulé tanto fumo e poco arrosto

Pagelle Atalanta

Carnesecchi 6.5 - Sempre attento nei momenti che contano. Non è costretto a interventi miracolosi, ma è una sicurezza costante per i suoi compagni.

Scalvini 7 - Svilar non è perfetto in uscita ma lui è bravissimo a farsi trovare pronto in mischia, realizzando il gol del vantaggio atalantino. Esce per crampi. Hien (14' st) 6 Entra col piglio giusto.

Dijmsiti 7 - Doppio salvataggio decisivo su Dybala, in avvio e poi nella ripresa. Un bel modo per dimenticare l'errore da matita rossa con l'Inter.

Kolasinac 6 - Una contusione al ginocchio lo mette kappaò prima della mezz'ora. Ahanor (26' pt) 6.5 Entra a freddo e si guadagna la pagnotta con tanta corsa e qualche buona chiusura.

Zappacosta 6.5 - Tanta gamba e buoni inserimenti, soprattutto nel primo tempo.

De Roon 6.5 - Sempre presente nei duelli a metà campo.

Ederson 6 - Parte a rilento, poi prende le misure al centrocampo giallorosso. Maldini (27' st) 6 Qualche buona ripartenza anche se potrebbe fare meglio.

Bernasconi 7 - Macina chilometri senza sosta: quantità, qualità e tanto coraggio. Sfiora anche il gol.

De Ketelaere 6.5 - Forse è un po' meno appariscente del solito, ma fa sempre le cose giuste.

Zalewski 6.5 - Tra i più brillanti della serata, anche se si divora la palla del 2-0 a fine primo tempo. Musah (14' st) 6 Si sintonizza quasi subito sui binari della gara.

Scamacca 6.5 - Tiene in apprensione i difensori romanisti soprattutto nel primo tempo. Quel gol annullato per un'interpretazione cervelottica di Fabbri e Maresca è una ferita aperta. Krstovic (27' st) 6 - Lotta nel finale.

All. Palladino 7 - L'allievo batte il maestro. La sua Atalanta va a prendere la Roma di Gasperini con coraggio, idee e intensità. Una prova che vale rinnovate speranze europee per la Dea.