Kean eroe Fiorentina: Cremonese ko nel recupero, aggancio a Verona e Pisa

La Fiorentina batte un colpo e la risolve al 92' con la rete di Moise Kean . Dopo un primo tempo all'insegna delle polemiche per un calcio di rigore non concesso ai padroni di casa, arriva la gioia nei minuti di recupero del secondo tempo. Un match che sembrava destinato a terminare a reti bianche, ma l'ingresso dell'ex Juventus ha stravolto le sorti della gara, consegnando alla squadra di Vanoli tre punti che valgono oro. I Viola smuovono la classifica scavalcando il Pisa di Gilardino ed agganciando il Verona di Zanetti - a quota 12 punti in classifica - che ha, però, ancora due gare da disputare. Nulla da fare per la Cremonese di Nicola, costretta a raccogliere la seconda sconfitta consecutiva dopo la disfatta casalinga contro il Napoli della scorsa settimana. I grigiorossi restano fermi a 21 punti, al 12° posto.

Kean risolleva la Fiorentina: Cremonese ko

Sembrava l'ennesima partita priva di emozioni, con la Fiorentina destinata a raccogliere l'ennesimo risultato sfavorevole. Il nervosismo si è impadronito della gara sin dai primi minuti, con la traversa colpita da Parisi per i Viola. A far traboccare il vaso è stato poi l'episodio che ha visto protagonisti Piccoli e Baschirotto al 36': contatto tra il difensore della Cremonese ed il centravanti della Fiorentina, con l'arbitro Penna che inizialmente assegna un calcio di rigore per i padroni di casa. A seguito di revisione, il VAR revoca l'occasione degli undici metri e la tensione tra le due panchine si accende: espulsi Giacchetta - direttore sportivo della Fiorentina - ed il viceallenatore di Vanoli, Cavalletto. Nel secondo tempo ci prova la Cremonese, ma a spuntarla sono i padroni di casa con Moise Kean che da due passi insacca senza difficoltà alle spalle di Audero. Tre punti fondamentali per i Viola che affronteranno la Lazio allo 'Stadio Olimpico' alla prossima giornata; Cremonese che, invece, affronterà il Cagliari allo 'Zini'.