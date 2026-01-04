Il Toro sbanca 3-0 Verona: Simeone, Casadei e Njie le firme sul successo di Baroni

Il Torino di Baroni può sorridere: il club granata raccoglie la terza vittoria nelle ultime partite, e lo fa con un rotondo 3-0 inflitto al Verona di Zanetti. Ad aprire le marcature per il Toro è Simeone, che ha sbloccato le marcature già al 10' con il più classico dei gol dell'ex. Il 'Cholito' è partito titolare nell'undici schierato da Baroni, ripagando le aspettative del tecnico nel migliore dei modi. Nel secondo tempo il Verona ci prova a spezzare l'equilibrio difensivo del Toro, senza riuscirci. Ne approfitta alla fine il club granata, mettendo a segno il gol del 2-0 con Casadei al all'87' ed il giovane Njie al 91', entrambi subentrati dalla panchina. Vittoria importantissima per il Torino che si porta a 23 punti in classifica ed agganciando l'11° posto in classifica. Nulla da fare per il Verona che resta fermo a 12 punti, perdendo il vantaggio sulla Fiorentina di Vanoli, reduce dalla vittoria nel finale contro la Cremonese.
Toro scatenato: tris al Bentegodi e Verona ko
Simeone, Casadei e Njie mettono al tappeto il Verona di Zanetti, restituendo ai tifosi un'ottima prestazione sia dal punto difensivo che offensivo. Il club granata riscatta nel miglior modo possibile la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Cagliari di Pisacane alla scorsa giornata. Una vittoria che và ad aggiungersi ai due successi contro Sassuolo e Cremonese, che permettono a Baroni di inserire in bacheca la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Il Torino affronterà l'Udinese nel match in programma il 7 gennaio che, in caso di vittoria, consentirebbe al club granata di fare un grande balzo in avanti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per gli scaligeri, che dovranno affrontare il Napoli di Conte alla prossima giornata.