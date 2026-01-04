Il Toro sbanca 3-0 Verona: Simeone, Casadei e Njie le firme sul successo di Baroni

Il Torino di Baroni può sorridere: il club granata raccoglie la terza vittoria nelle ultime partite, e lo fa con un rotondo 3-0 inflitto al Verona di Zanetti. Ad aprire le marcature per il Toro è Simeone, che ha sbloccato le marcature già al 10' con il più classico dei gol dell'ex. Il 'Cholito' è partito titolare nell'undici schierato da Baroni, ripagando le aspettative del tecnico nel migliore dei modi. Nel secondo tempo il Verona ci prova a spezzare l'equilibrio difensivo del Toro, senza riuscirci. Ne approfitta alla fine il club granata, mettendo a segno il gol del 2-0 con Casadei al all'87' ed il giovane Njie al 91', entrambi subentrati dalla panchina. Vittoria importantissima per il Torino che si porta a 23 punti in classifica ed agganciando l'11° posto in classifica. Nulla da fare per il Verona che resta fermo a 12 punti, perdendo il vantaggio sulla Fiorentina di Vanoli, reduce dalla vittoria nel finale contro la Cremonese.