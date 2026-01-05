Pagelle Lazio-Napoli: Sarri rimane senza centravanti, altra prova di forza per Conte

Le pagelle della Lazio

Provedel 5.5 Bucato in mezzo alle gambe da Spinazzola, più complicato il piazzato di Rrahmani.

Marusic 5 Attratto da Elmas, non trova rinforzi in copertura e lo infilano sul suo lato. Si becca il rosso nel parapiglia con Mazzocchi.

Gila 5.5 Sta addosso a Hojlund e fa di tutto per renderlo meno pericoloso.

Romagnoli 6 Uno dei pochi che in qualche occasione riesce a tenere in piedi la linea da assalti centrali e cross laterali.

Pellegrini 5.5 Con Politano sono spesso dolori, quando riesce ad avere la meglio innesca qualche buona ripartenza. Lazzari (17' st) 5.5 Giusto qualche accelerazione che però non trova sbocchi.

Guendouzi 5.5 Poco ispirato, gestisce qualche pallone con sufficienza. Non ha fortuna, perché nel finale colpisce la traversa.

Cataldi 5 Regala palla in uscita e il Napoli trova il vantaggio. In difficolta costante nel palleggio. Belahyane (26' st) 5.5 Partita già compromessa, può offrire poco.

Basic 5.5 Rientra bene dal doppio turno di squalifica, difficile chiedergli di più in una giornata storta come quella vissuta ieri.

Cancellieri 4.5 Perde Spinazzola sul primo gol del Napoli, è sempre passivo in marcatura. Non alza mai il livello della giocata e sbaglia tanti palloni. Isaksen (26' st) 6 Quando entra, la Lazio non ne ha già più per attaccare.

Noslin 4 Ritarda la conclusione su un regalo di Rrahmani, punito da Massa con un rosso che lascerà Sarri senza centravanti.

Zaccagni 5 Non riesce mai a dare qualità alla manovra. Contrastato e raddoppiato, non c'è mai luce per la giocata. Pedro (42' st) ng.

All. Sarri 5 Lazio stavolta non all'altezza dell’impegno da affrontare, è stata la prestazione peggiore contro una big.