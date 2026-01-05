Pagelle Lazio-Napoli: Sarri rimane senza centravanti, altra prova di forza per Conte

Il Napoli vince 2-0 sul campo della Lazio nel 18° turno di Serie A. Le reti arrivano entrambe nel primo tempo: sblocca Spinazzola, raddoppia Rrahmani. Gli azzurri ottengono così un'altra vittoria in campionato e continuano la corsa al titolo con Inter e Milan. Ecco le pagelle del match.
Le pagelle della Lazio
Provedel 5.5 Bucato in mezzo alle gambe da Spinazzola, più complicato il piazzato di Rrahmani.
Marusic 5 Attratto da Elmas, non trova rinforzi in copertura e lo infilano sul suo lato. Si becca il rosso nel parapiglia con Mazzocchi.
Gila 5.5 Sta addosso a Hojlund e fa di tutto per renderlo meno pericoloso.
Romagnoli 6 Uno dei pochi che in qualche occasione riesce a tenere in piedi la linea da assalti centrali e cross laterali.
Pellegrini 5.5 Con Politano sono spesso dolori, quando riesce ad avere la meglio innesca qualche buona ripartenza. Lazzari (17' st) 5.5 Giusto qualche accelerazione che però non trova sbocchi.
Guendouzi 5.5 Poco ispirato, gestisce qualche pallone con sufficienza. Non ha fortuna, perché nel finale colpisce la traversa.
Cataldi 5 Regala palla in uscita e il Napoli trova il vantaggio. In difficolta costante nel palleggio. Belahyane (26' st) 5.5 Partita già compromessa, può offrire poco.
Basic 5.5 Rientra bene dal doppio turno di squalifica, difficile chiedergli di più in una giornata storta come quella vissuta ieri.
Cancellieri 4.5 Perde Spinazzola sul primo gol del Napoli, è sempre passivo in marcatura. Non alza mai il livello della giocata e sbaglia tanti palloni. Isaksen (26' st) 6 Quando entra, la Lazio non ne ha già più per attaccare.
Noslin 4 Ritarda la conclusione su un regalo di Rrahmani, punito da Massa con un rosso che lascerà Sarri senza centravanti.
Zaccagni 5 Non riesce mai a dare qualità alla manovra. Contrastato e raddoppiato, non c'è mai luce per la giocata. Pedro (42' st) ng.
All. Sarri 5 Lazio stavolta non all'altezza dell’impegno da affrontare, è stata la prestazione peggiore contro una big.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic Savic 6 Chiude lo specchio a Noslin per disinnescare bene l'uno contro uno. Nel finale la traversa lo salva, fermando Guendouzi. Domenica tranquilla, infila il secondo clean sheet consecutivo.
Di Lorenzo 6.5 Alto su Zaccagni, gioca d’anticipo e gli toglie sempre la profondità.
Rrahmani 7 Piazzato di testa sfruttando un buco centrale. Rischia di far rientrare in partita la Lazio con una giocata errata, ma resta l'unica sbavatura. Buongiorno (33' st) ng.
Juan Jesus 6.5 Ingaggia il duello con Noslin e ne esce vincente con esperienza.
Politano 7.5 Attira le marcature, pericoli e gol nascono interamente da destra. Disegna i due cross decisivi e la Lazio non argina mai.
McTominay 6.5 Guendouzi lo tampina a uomo, è costretto sempre a un tocco in più per una giocata pulita.
Lobotka 7 Trova subito la posizione adatta per far partire la prima uscita dal pressing. Spazia molto e la Lazio alla lunga lo molla.
Spinazzola 7 Buca l'area a fari spenti, secondo centro in campionato. Tanti i sù e giù per la fascia, non tralasciando neanche mezzo ripiegamento. Gutierrez (33' st) ng.
Neres 6 Centellina gli sprint, accelera in modo pericoloso soltanto una volta nel primo tempo e pesca Elmas in area. Esce per infortunio. Mazzocchi (25' st) 5 Protagonista in negativo nella rissa con Marusic nel finale.
Hojlund 6 Costretto tante volte spalle alla porta, ha difficoltà a divincolarsi e a trovare la posizione giusta per colpire. Ambrosino (42' st) ng.
Elmas 6 Più pericoloso di testa, con una traversa colpita dopo un inserimento, rispetto a quando ingaggia duelli palla a terra. Lang (42' st) ng.
All. Conte 7 Altra prova di forza solidissima. Uno-due potente nel primo tempo, poi controllo e dominio tattico nella ripresa.
Il Napoli vince 2-0 sul campo della Lazio nel 18° turno di Serie A. Le reti arrivano entrambe nel primo tempo: sblocca Spinazzola, raddoppia Rrahmani. Gli azzurri ottengono così un'altra vittoria in campionato e continuano la corsa al titolo con Inter e Milan. Ecco le pagelle del match.
Le pagelle della Lazio
Provedel 5.5 Bucato in mezzo alle gambe da Spinazzola, più complicato il piazzato di Rrahmani.
Marusic 5 Attratto da Elmas, non trova rinforzi in copertura e lo infilano sul suo lato. Si becca il rosso nel parapiglia con Mazzocchi.
Gila 5.5 Sta addosso a Hojlund e fa di tutto per renderlo meno pericoloso.
Romagnoli 6 Uno dei pochi che in qualche occasione riesce a tenere in piedi la linea da assalti centrali e cross laterali.
Pellegrini 5.5 Con Politano sono spesso dolori, quando riesce ad avere la meglio innesca qualche buona ripartenza. Lazzari (17' st) 5.5 Giusto qualche accelerazione che però non trova sbocchi.
Guendouzi 5.5 Poco ispirato, gestisce qualche pallone con sufficienza. Non ha fortuna, perché nel finale colpisce la traversa.
Cataldi 5 Regala palla in uscita e il Napoli trova il vantaggio. In difficolta costante nel palleggio. Belahyane (26' st) 5.5 Partita già compromessa, può offrire poco.
Basic 5.5 Rientra bene dal doppio turno di squalifica, difficile chiedergli di più in una giornata storta come quella vissuta ieri.
Cancellieri 4.5 Perde Spinazzola sul primo gol del Napoli, è sempre passivo in marcatura. Non alza mai il livello della giocata e sbaglia tanti palloni. Isaksen (26' st) 6 Quando entra, la Lazio non ne ha già più per attaccare.
Noslin 4 Ritarda la conclusione su un regalo di Rrahmani, punito da Massa con un rosso che lascerà Sarri senza centravanti.
Zaccagni 5 Non riesce mai a dare qualità alla manovra. Contrastato e raddoppiato, non c'è mai luce per la giocata. Pedro (42' st) ng.
All. Sarri 5 Lazio stavolta non all'altezza dell’impegno da affrontare, è stata la prestazione peggiore contro una big.