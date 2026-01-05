Pagelle Inter-Bologna: Thuram di spalletta, Zielinski salta Guida, vuoto Lucumì

L'Inter si impone per 3-1 sul Bologna e torna in vetta alla classifica, lasciandosi alle spalle Milan e Napoli. Apre le marcature Zielinski su assist del capitano Lautaro che poi trova anche la rete del raddoppio nerazzurro. A chiudere i giochi ci pensa Thuram, mentre è inutile il gol di Castro nel finale.
Pagelle Inter
Sommer 6 Spettatore stipendiato, finché non gli tocca raccogliere in fondo al sacco il gol della bandiera rossoblù.
Bisseck 6 Mezzo voto in meno perché, dopo una prova robusta, si perde Castro e concede al Bologna le flebili speranze di un assalto finale.
Akanji 6.5 Preciso come un orologio svizzero: non è un caso che l’Inter stia valutando a cuor leggero di privarsi di uno fra Acerbi e De Vrij.
Bastoni 6.5 Tra i tanti fermati dall’ottimo Ravaglia, il solito costruttore di gioco sulla catena di sinistra.
Carlos Augusto (31’ st) 6 Aiuta a mettere in cassaforte un successo.
Luis Henrique 6 A proposito degli affari con l’Arabia: lo spettro di Cancelo non gli mette lo sprint, ma non sbaglia nulla.
Barella 6 Qualche imprecisione in avvio, poi si rimette a macinare chilometri e gioco, pur senza illuminare.
Mkhitaryan (22’ st) 6 Ordinato.
Calhanoglu 6.5 Ci prova dalla distanza e coordina l’incedere dei compagni. Da calcio d’angolo è una sentenza.
Sucic (22’ st) 6 Tiene alto il livello.
Zielinski 7 È uno dei migliori acquisti della stagione nerazzurra: apre, saltando anche Guida con un pallonetto, e chiude l’azione che sblocca la serata.
Dimarco 6.5 Ficcante sin da subito, da un suo spunto nasce il corner che porta al raddoppio a inizio ripresa.
Thuram 7 Segna di spalletta, a sottolineare la manifesta superiorità. Gigioneggia fino al tacco che spiana ai compagni la strada per la prima rete, poi si diverte.
Lavelli (38’ st) ng
Lautaro 7.5 La mano duole, il resto ispira: in versione rifinitore, fa girare i compagni e a vuoto gli avversari. Ci mette la firma: il Bologna si conferma una delle sue vittime preferite.
Esposito (31’ st) 6
All. Chivu 7.5 I rossoblù mordono, in avvio di gara gradirebbe che i suoi rispondessero. A un certo punto, l’Inter mette in campo la cattiveria che il suo allenatore le chiede e non la ferma più nessuno. Nella sua coralità, una delle migliori versioni di questa squadra: si gode il primato.
Pagelle Bologna
Ravaglia 7.5 Superman a Riad, già protagonista a San Siro in Coppa Italia nel 2023, ma questa volta gli tocca difendere Alamo. Paratone in serie: non bastano.
Holm 5.5 Tiene botta come può, senza azzardarsi a fare capolino lì davanti.
Zortea (23’ st) 5.5 Più offensivo del compagno, ma la musica è la stessa.
Heggem 5.5 Prova a reggere un reparto messo sotto stress dal primo all’ultimo minuto.
Lucumi 4.5 Una buona chiusura, poi: sbaglia, rischia, scivola, lascia vuoti. Morbido ai limiti del disarmante su Thuram, almeno si fa la doccia prima degli altri.
Vitik (1’ st) 5.5 Meglio, non che ci volesse molto.
Lykogiannis 5 Si riscatta solo in parte con l'assist finale. Si gode da molto vicino, troppo, il tris di Thuram.
Moro 5.5 Più senza infamia e senza lode che altro, esce sull’altare della scossa tentata da Italiano dopo l’intervallo.
Pobega (1’ st) 5 Entra e si dimentica di Lautaro, che non perdona. Peccato originale da cui non si redime. Ferguson 5.5 Si alza e si abbassa, finisce stritolato.
Rowe 5 Fumoso ai limiti dell’irritante. Ci prova, ma non ci riesce.
Odgaard 5.5 L’unico dei trequartisti rossoblù a creare qualche pericolo.
Freuler (34’ st) ng
Cambiaghi 5 Manca di mordente, tutto il resto è una naturale conseguenza.
Orsolini (23’ st) 6 Entra troppo tardi per poter davvero incidere, e forse nemmeno al meglio.
Castro 6.5 Al cospetto del Toro, il suo modello dichiarato, si toglie la soddisfazione di un gol a San Siro.
All. Italiano 5.5 Costretto, almeno inizialmente, a fare a meno di Orsolini, paga dazio a una squadra oggettivamente superiore in tutto. A volte c’è solo da riconoscerlo.
ARBITRO Guida 6 Prodigo di cartellini gialli, in una gara senza episodi particolarmente difficili.
