Pagelle Inter-Bologna: Thuram di spalletta, Zielinski salta Guida, vuoto Lucumì

L'Inter si impone per 3-1 sul Bologna e torna in vetta alla classifica, lasciandosi alle spalle Milan e Napoli. Apre le marcature Zielinski su assist del capitano Lautaro che poi trova anche la rete del raddoppio nerazzurro. A chiudere i giochi ci pensa Thuram, mentre è inutile il gol di Castro nel finale.