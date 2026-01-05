"Il ruolo che serve alla Juve. Arbitri impauriti, al Var è 100% così": Boniek senza filtri

Boniek non ci sta, specialmente se si parla di arbitri. L'ex attaccante di Juve e Roma, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 si è espresso così sull'attuale situazione del Var in Italia e sulle recenti polemiche: "Se cominciamo a confrontare gli episodi, sembra quasi che non ci siano regole. In Udinese-Lazio, è stato convalidato il gol di Davis dove un giocatore, per puro caso, stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna nel giro di 6-7 secondi. Il Var ha convalidato, dicendo che non c'è immediatezza. Ma poi se lo confrontiamo al gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma... in quel caso il guardalinee doveva alzare subito la bandierina. Poi l'azione prosegue e si sviluppa per altri 10-15 secondi".

"Ci vuole coraggio"

E non finisce qui perché nel mirino finiscono proprio gli atteggiamenti dei direttori di gara nei confronti del Var: "Ci vuole coraggio ad annullare un gol così. Sul primo gol se non si riesce a trovare niente al Var, è giusto che valga la decisione del campo, non bisogna trovare per forza qualcosa per cambiare la decisione. Un tempo si diceva: gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Ora non lo sono più, anzi hanno più paura di tanti altri. Quando vengono chiamati al Var, cambiano decisione al 100%. Così non va bene".

Boniek incensa Zielinski

Boniek spende poi parole al miele per il connazionale Piotr Zielinski: "Penso tutto il bene possibile di Zielinski. Ha tutto: tecnica, gioca bene con entrambi i piedi, è molto forte sotto tutti i punti di vista. Prima sembrava un po' troppo morbido, troppo tranquillo. Ora ha raggiunto la piena maturità. Chivu gli ha trovato un posto: prima era il sostituto di Mkhitaryan, adesso si sta prendendo il suo spazio. Piotr può dare tantissimo all'Inter. Se guardo in giro per l'Europa, giocatori della sua qualità ce ne sono pochi. Per me l'Inter è la favorita per lo Scudetto: ha un organico completo, giocatori bravi e determinanti, stanno giocando bene, hanno alternative in diversi ruoli. Sarà difficile per le altre star dietro all'Inter", ha aggiunto.