Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove alle 20:45 la Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo nella sfida valida per la 19esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a riscattare lo scivolone interno contro il Lecce nell'1-1 finale e devono vincere per restare al quarto posto, attualmente occupato insieme alla Roma ma col vantaggio di aver vinto lo scontro diretto contro i giallorossi. Spalletti si affida in attacco a Openda e relega David in panchina dopo il rigore sbagliato contro i salentini. Il Sassuolo è reduce da due pareggi contro Bologna e Parma e al momento è al decimo posto in classifica a quota 23 punti: tra le mura amiche, la formazione di Fabio Grosso non vince da un mese esatto (3-1 contro la Fiorentina).