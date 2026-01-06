Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove alle 20:45 la Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo nella sfida valida per la 19esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a riscattare lo scivolone interno contro il Lecce nell'1-1 finale e devono vincere per restare al quarto posto, attualmente occupato insieme alla Roma ma col vantaggio di aver vinto lo scontro diretto contro i giallorossi. Spalletti si affida in attacco a Openda e relega David in panchina dopo il rigore sbagliato contro i salentini. Il Sassuolo è reduce da due pareggi contro Bologna e Parma e al momento è al decimo posto in classifica a quota 23 punti: tra le mura amiche, la formazione di Fabio Grosso non vince da un mese esatto (3-1 contro la Fiorentina).
Sassuolo-Juventus: diretta tv e streaming
Sassuolo-Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso. A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Vranckx, Moro, Pierini, Cheddira. Indisponibili: Skjellerup, Pieragnolo, Berardi, Paz, Romagna, Boloca, Volpato, Coulibaly. Squalificati: /.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Pedro Felipe, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, Zhegrova, David. Indisponibili: Kelly, Conceicao, Rouhi, Milik, Gatti, Rugani, Vlahovic. Squalificati: /.
ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine. ASSISTENTI: Tegoni-Rossi. QUARTO UFFICIALE: Perri. VAR: Camplone. ASS. VAR: Fabbri.