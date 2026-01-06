Pisa-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto alla Cetilar Arena Garibaldi dove alle ore 15 Pisa e Como si affronteranno nell'anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono il fanalino di coda di questo campionato, attualmente a 12 punti in classifica in compagnia di Fiorentina e Verona. La formazione di Gilardino ha vinto finora solo la sfida contro la Cremonese in cui ha anche messo a segno l'unica rete firmata in casa. In campionato i toscani sono reduci dal pari in trasferta sul campo del Genoa. Situazione ben diversa quella del Como che attualmente occupa la sesta posizione in campionato a quota 30 punti, a ridosso della zona Champions lontana solo tre lunghezze. La formazione di Fabregas viene da due vittorie di fila ottenute contro Lecce e Udinese.