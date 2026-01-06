Tuttosport.com
Pisa-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La squadra di Fabregas è di scena alla Cetilar Arena contro i ragazzi di Gilardino nel match valido per la 19ª giornata di Serie A
3 min

Tutto pronto alla Cetilar Arena Garibaldi dove alle ore 15 Pisa e Como si affronteranno nell'anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono il fanalino di coda di questo campionato, attualmente a 12 punti in classifica in compagnia di Fiorentina e Verona. La formazione di Gilardino ha vinto finora solo la sfida contro la Cremonese in cui ha anche messo a segno l'unica rete firmata in casa. In campionato i toscani sono reduci dal pari in trasferta sul campo del Genoa. Situazione ben diversa quella del Como che attualmente occupa la sesta posizione in campionato a quota 30 punti, a ridosso della zona Champions lontana solo tre lunghezze. La formazione di Fabregas viene da due vittorie di fila ottenute contro Lecce e Udinese.

SEGUI PISA-COMO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Pisa-Como: diretta tv e streaming

Pisa-Como, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 alla Cetilar Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Pisa-Como

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Léris, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Marin, Hojholt, Meister, Buffon, Esteves, Coppola, Moreo, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Lorran. Indisponibili: Albiol, Vural, Lusuardi, Cuadrado, Stengs, Akinsanmiro. Squalificati: /.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Jacobo Ràmon, Diego Carlos, Pérez; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tomqvist, Cavlina, Kempf, Valle, Dossena, Caqueret, Roberto, Kuhn, Baturina, Smolcic, Posch, Le Borgne, Cerri. Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata. Squalificati: /.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. ASSISTENTI: Dei Giudici-Galimberti. QUARTO UFFICIALE: Zanotti. VAR: Ghersini. ASS. VAR: Aureliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

