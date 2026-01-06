Perrone e Douvikas show, Butez para un rigore a Nzola: tris Como al Pisa, Fabregas a -4 dal Napoli!

Il Como vince e convince contro il Pisa: la squadra di Fabregas raccoglie tre punti fondamentali che consentono ai lariani di piazzarsi al quarto posto in classifica - con una gara ancora da disputare - in piena zona Champions, scavalcando la Juventus di Spalletti e la Roma di Gasperini. Lo stato di forma dei lariani è ottimo, e oggi contro il Pisa l'hanno dimostrato per l'ennesima volta. Il primo tempo si conclude con uno scialbo 0-0, in cui da segnalare è l'ammonizione di Ramon - diffidato - che salterà la prossima gara. Il secondo tempo è un dominio assoluto del Como, con Perrone che apre le marcature al 68'. Il gol del raddoppio arriva al 76' con il primo gol della gara di Douvikas, a cui farà seguito negli ultimi secondi di partita la seconda rete, siglata dagli undici metri a seguito del fallo commesso dall'esordiente Coppola.