Perrone e Douvikas show, Butez para un rigore a Nzola: tris Como al Pisa, Fabregas a -4 dal Napoli!

Il Como vince e convince contro il Pisa: la squadra di Fabregas raccoglie tre punti fondamentali che consentono ai lariani di piazzarsi al quarto posto in classifica - con una gara ancora da disputare - in piena zona Champions, scavalcando la Juventus di Spalletti e la Roma di Gasperini. Lo stato di forma dei lariani è ottimo, e oggi contro il Pisa l'hanno dimostrato per l'ennesima volta. Il primo tempo si conclude con uno scialbo 0-0, in cui da segnalare è l'ammonizione di Ramon - diffidato - che salterà la prossima gara. Il secondo tempo è un dominio assoluto del Como, con Perrone che apre le marcature al 68'. Il gol del raddoppio arriva al 76' con il primo gol della gara di Douvikas, a cui farà seguito negli ultimi secondi di partita la seconda rete, siglata dagli undici metri a seguito del fallo commesso dall'esordiente Coppola.
Il Como sogna, il Pisa sprofonda
Il sogno Europa per il Como si fa sempre più concreto. I lariani conquistano la terza vittoria consecutiva, raggiungendo quota 33 punti e con la sfida contro il Milan ancora da recuperare. Gli uomini di Fabregas raggiungono la stessa quota punti di Roma e Juventus, iniettando un'elevata mole di tensione alle dirette concorrenti nella corsa europea. Il Como sarà impegnato nella sfida contro il Bologna alla prossima giornata, in un match che si preannuncia già adrenalinico. Brutta situazione, invece, è quella in cui si ritrova il Pisa di Gilardino, costretto a raccogliere la terza sconfitta nelle ultime cinque partite, raschiando il fondo della classifica in Serie A. La prossima giornata vedrà i nerazzurri impegnati contro l'Udinese, con Gilardino che resta in attesa di qualche segnale dal mercato per invertire la rotta della propria nave.