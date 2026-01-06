A Lecce la Roma non fa regali e avvisa Juve e Como: Ferguson e Dovbyk per la Champions

LECCE - Dopo la sconfitta a Bergamo la Roma di Gasperini torna a vincere e lo fa al Via del Mare per 2-0 contro la Lecce con Evan Ferguson e Artem Dovbyk protagonisti. Per i giallorossi capitolini una vittoria "amara" però dall'infortunio dell'attaccante ucraino e per l'ammonizione a Cristante che lo costringerà a non scendere in campo contro il Sassuolo sabato. Per il Lecce di Di Francesco (squalificato) è la seconda sconfitta nelle ultime tre partite.

Lecce-Roma, la partita

Dopo 12 minuti gli ospiti sbloccano il parziale e lo fanno di forza con Ferguson al 3° gol in campionato: l'attaccante riceve dal limite dell'area da Dybala (bravo nello stretto a trovare il pertugio), controlla e fa subito partite un potente tiro che trafigge Falcone per l'1-0. Falcone che poi si riscatta al 40' negando la doppietta a Ferguson arrivato alla conclusione nell'area piccola dopo una bella iniziativa sulla sinistra di Celik. Primo tempo dove il Lecce ha avuto i suoi momenti di dominio nella metà campo della Roma ma non è riuscito a concretizzarli a differenza degli avversari cinici alla prima opportunità e poi bravi a prendere il controllo del gioco creando altre due occasioni.

Ad inizio ripresa clamorosa occasione mancata dai padroni di casa; Ndri (entrato all'intervallo per Banda) sfonda sulla destra, mette in mezzo altezza dischetto dove arriva Pierotti (perso da Wesley) che da solo però svirgola colpa anche un rimbalzo sfortunato. Gasperini manda in campo Dovbyk al posto di Ferguson al 60' ed è la mossa decisiva: sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva un forte diagonale di Pisilli, Dovbyk è al posto giusto e al momento giusto mettendo il piattone per il 2-0 Roma al 70'! Gioia che dura poco per l'attaccante ucraino costretto a lasciare il campo all'85' per un problema alla gamba destra, nel mentre si accende una mischia a centrocampo con ammoniti Gaspar e Cristante (il quale salterà la partita contro il Sassuolo in quanto diffidato).