Juve, tris al Sassuolo senza storia e quarto posto ripreso: anche Spalletti a festeggiare David

Miretti e David, uno-due da knock-out della Juve

Nessun cambio e copione della partita che non cambia, il Sassuolo si vede dalle parti di Di Gregorio solo per un retropassaggio sbagliato di Bremer che regala un corner ai neroverdi, per il resto è solito spartito bianco e nero. Miretti spara alto dal dischetto del rigore un'occasione colossale, si arriva all'ora di gioco con la panchina di Spalletti che inizia a pensare ai cambi ma non ce ne sarà bisogno, almeno per chiudere la partita: lancio lungo e Juve in verticale spietata, McKennie per David e palla nello spazio per l'inserimento di Miretti che cavalca verso la porta e infila in diagonale il raddoppio. E non è finita, due minuti dopo è il canadese a trovare la rete spazza polemiche sfruttando un errore madornale di Idzes, scartato anche il portiere e palla nel sacco per il tris festeggiato anche da Spalletti con una corsa a rinsaldare il gruppo.