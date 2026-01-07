Torino-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

TORINO - Troppo fresca ancora la delusione per quell’1-2 casalingo incassato contro il Cagliari nell’ultima partita del 2025. Il calendario e la classifica dicono però che ora il Toro, vincente alla prima del nuovo anno a Verona, ha un’altra occasione al Grande Torino per provare a sognare in questa stagione: Bologna e Atalanta saranno una di fronte all’altra in un vero e proprio scontro diretto, la Lazio se la dovrà vedere contro una Fiorentina che nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di ripresa. Prima di guardare i risultati delle altre, il Toro dovrà però pensare al proprio: l’Udinese è un avversario tosto da superare, che finora è stato in grado di creare problemi anche a squadre più attrezzate rispetto a quella di Marco Baroni. E il Toro, come ben noto, è stata finora molto altalenante, alternando ottime prove ad altre caratterizzate da clamorosi blackout.