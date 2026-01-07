Torino-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

TORINO - Troppo fresca ancora la delusione per quell’1-2 casalingo incassato contro il Cagliari nell’ultima partita del 2025. Il calendario e la classifica dicono però che ora il Toro, vincente alla prima del nuovo anno a Verona, ha un’altra occasione al Grande Torino per provare a sognare in questa stagione: Bologna e Atalanta saranno una di fronte all’altra in un vero e proprio scontro diretto, la Lazio se la dovrà vedere contro una Fiorentina che nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di ripresa. Prima di guardare i risultati delle altre, il Toro dovrà però pensare al proprio: l’Udinese è un avversario tosto da superare, che finora è stato in grado di creare problemi anche a squadre più attrezzate rispetto a quella di Marco Baroni. E il Toro, come ben noto, è stata finora molto altalenante, alternando ottime prove ad altre caratterizzate da clamorosi blackout.
Torino-Udinese: diretta tv e streaming
Torino-Udinese, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (215).
Le probabili formazioni di Torino-Udinese
TORINO (3-5-2): Paleari, Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni. A disposizione: Israel, Popa, Dembele, Sazonov, Biraghi, Nkounkou, Anjorin, Tameze, Gineitis, Asllani, Ngonge, Njie, Zapata. Indisponibili: Ilic, Masina, Pedersen, Savva. Squalificati: -. Diffidati: Casadei.
VERONA (3-5-2): Padelli, Bertola, Kristense, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Palma, Kabasele, Ehizibue, Lovric, Atta, Zarraga, Modesto, Piotrowski, Bravo, Gueye. Indisponibili: Bayo, Buksa, Goglichidze, Zemura. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom, Zaniolo.
Arbitro: Maresca. Assistenti: Miniutti-Giuggioli. IV Uomo: Manganiello. Var: Volpi. Avar: Di Paolo