PARMA - Vincere e conquistare il titolo di campioni d'inverno. È questo l'obiettivo dell'Inter che alle ore 20.45 fa visita al Parma allo stadio Ennio Tardini nel turno infrasettimanale che chiude il girone d'andata. I nerazzurri sono reduci dal netto 3-1 del Meazza contro il Bologna: una prova di forza importante nella quale i ragazzi di Cristian Chivu hanno interrotto un tabù dominando la gara dall'inizio alla fine. Cinque vittorie consecutive in campionato per Lautaro e compagni che dopo 18 partite non hanno ancora pareggiato. L'Inter ha anche il miglior attacco del torneo con 38 gol realizzati, sintomo di una squadra che ha una grande propensione offensiva e che riesce a trovare la via della rete in modi differenti e con diversi interpreti: sono infatti 13 i marcatori stagionali in Serie A per la formazione meneghina, con il capitano che guida questa speciale graduatoria con 10 centri. Dall'altro lato del campo ci sarà un Parma in leggera ripresa: i gialloblù di Carlo Cuesta, dopo aver superato 1-0 tra le mura amiche la Fiorentina nello scontro diretto per la salvezza, nell'ultima uscita hanno fermato sull'1-1 il Sassuolo al Mapei Stadium. Quella di stasera sarà una sfida speciale per Cristian Chivu, che proprio pochi mesi fa prese il posto dell'esonerato Fabio Pecchia facendo il proprio esordio su una panchina di Serie A e riuscendo a salvare i ducali.