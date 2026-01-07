Tuttosport.com
Lazio-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I biancocelesti di Sarri ospitano la viola di Vanoli nel match valido per la 19ª giornata di Serie A
3 min
Lazio-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Getty Images

ROMA - Oltre ai soliti squalificati e infortunati, ci si è messo anche il calciomercato a complicare la vita a Maurizio Sarri. La brutta figura contro il Napoli, inoltre, obbliga i biancocelesti all'immediato riscatto, per non peggiorare una classifica che rischia di scaraventarli nell'anonimato. All'Olimpico arriva una Fiorentina che con la vittoria ottenuta in pieno recupero contro la Cremonese ha respirato ossigeno puro. Ora però per la missione salvezza serve continuità, servono conferme e risultati anche in trasferta. E il giocatore al quale Firenze affida gran parte delle proprie speranze è ovviamente Moise Kean, autore del gol con cui domenica, appena subentrato, ha regalato al 92’ alla sua squadra tre punti pesantissimi.

Lazio-Fiorentina: diretta tv e streaming

Lazio-Fiorentina, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysai, Tavres, Guendouzi, Rovella, Belahyane, Cancellieri. Indisponibili: Dia, Del-Bashiru, Gigot, Patric. Squalificati: Marusic, Noslin. Diffidati: Cataldi, Zaccagni.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Kouadio, Marì, Ranieri, Kospo, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé, Solomon, Piccoli. Indisponibili: Dzeko, Fazzini, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: Mandragora.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Lo Cicero-Di Gioia. IV Uomo: Crezzini. Var: Pezzuto. Avar: Prontera

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

