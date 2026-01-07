Lazio-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

ROMA - Oltre ai soliti squalificati e infortunati, ci si è messo anche il calciomercato a complicare la vita a Maurizio Sarri. La brutta figura contro il Napoli, inoltre, obbliga i biancocelesti all'immediato riscatto, per non peggiorare una classifica che rischia di scaraventarli nell'anonimato. All'Olimpico arriva una Fiorentina che con la vittoria ottenuta in pieno recupero contro la Cremonese ha respirato ossigeno puro. Ora però per la missione salvezza serve continuità, servono conferme e risultati anche in trasferta. E il giocatore al quale Firenze affida gran parte delle proprie speranze è ovviamente Moise Kean, autore del gol con cui domenica, appena subentrato, ha regalato al 92’ alla sua squadra tre punti pesantissimi.