Bologna-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A 

BOLOGNA - A secco di vittorie da cinque gare, il Bologna ospita al Dall'Ara alle ore 18.30 l' Atalanta nel 19° turno di Serie A che chiude il girone d'andata. Un solo punto divide le due squadre, con i rossoblù di Vincenzo Italiano settimi a quota 26, ma con una gara in meno (recupereranno giovedì 15 gennaio alle ore 18.30 al Bentegodi la partita contro l'Hellas Verona), e la Dea a 25 ma in crescita. I nerazzurri di Raffaele Palladino , reduci dal successo interno per 1-0 contro la Roma, hanno infatti centrato tre vittorie nelle ultime quattro e stanno pian piano risalendo la classifica dopo una prima parte deludente sotto la gestione di Ivan Juric. Da una parte, dunque, c'è una squadra in cerca di riscatto, dall'altra una che vuole trovare continuità per centrare la qualificazione alle prossime coppe europee.

Bologna-Atalanta: diretta tv e streaming

Bologna-Atalanta, gara valida per il 19° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Hol,m, Lykogiannis, Vitik, Ferguson, Moro, Sulemana, Castro, Dominguez, Immobile, Odgaard, Rowe.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Scalvini, Musah, Sulemana, Brescianini, Pasalic, Krstovic, Samardzic, Maldini.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Passeri-Trinchieri. IV UFFICIALE: Ferrieri Caputi. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.