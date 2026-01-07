Moviola Sassuolo-Juve, fischia CalVARese: bene Zufferli. L’unico neo è nel finale

Prima partita in Serie A da arbitro internazionale per Luca Zufferli, che al Mapei Stadium gestisce bene una serata a senso unico sin dal primo tempo. Pochi fischi per il friulano, che mantiene una soglia tecnica alta: anche grazie a lui la serata di Reggio Emilia segue un buon ritmo per quasi tutto il corso del match, con poche interruzioni. Nel primo tempo, qualche protesta dei bianconeri per un presunto tocco di mano di Idzes sugli sviluppi di una parata di Muric su Yildiz: giusto non concedere rigore, con il pallone che sembra sbattere sul petto del difensore neroverde. Anche se l’indonesiano avesse colpito con il braccio destro, non sarebbe stato comunque punibile, in quanto Idzes sta facendo tutto per ritrarlo. Inoltre, il pallone gli arriva da una parata di Muric: fa bene Zufferli a non fischiare.