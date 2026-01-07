Tuttosport.com
Moviola Sassuolo-Juve, fischia CalVARese: bene Zufferli. L’unico neo è nel finale

Pochi fischi per il friulano, che mantiene una soglia tecnica alta: anche grazie a lui la serata di Reggio Emilia segue un buon ritmo per quasi tutto il corso del match, con poche interruzioni
2 min
Moviola Sassuolo-Juve, fischia CalVARese: bene Zufferli. L'unico neo è nel finale

Prima partita in Serie A da arbitro internazionale per Luca Zufferli, che al Mapei Stadium gestisce bene una serata a senso unico sin dal primo tempo. Pochi fischi per il friulano, che mantiene una soglia tecnica alta: anche grazie a lui la serata di Reggio Emilia segue un buon ritmo per quasi tutto il corso del match, con poche interruzioni. Nel primo tempo, qualche protesta dei bianconeri per un presunto tocco di mano di Idzes sugli sviluppi di una parata di Muric su Yildiz: giusto non concedere rigore, con il pallone che sembra sbattere sul petto del difensore neroverde. Anche se l’indonesiano avesse colpito con il braccio destro, non sarebbe stato comunque punibile, in quanto Idzes sta facendo tutto per ritrarlo. Inoltre, il pallone gli arriva da una parata di Muric: fa bene Zufferli a non fischiare.

Zufferli, una sola sbavatura in Sassuolo-Juve

Anche dal punto di vista disciplinare, Zufferli mantiene una soglia alta (0 cartellini estratti), come dimostra la mancata ammonizione per David in occasione della trattenuta a inizio azione su Pinamonti. Sostenibile in questo caso la decisione del friulano, considerando che la difesa della Juventus era già tornata in posizione. L’unica imprecisione arriva nel finale, quando Zufferli fischia una punizione per il Sassuolo per una gomitata (involontaria) di Lipani su Openda.

