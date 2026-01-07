Pagelle Lecce-Roma: Banda stavolta delude. Dybala brilla e Cristante è impeccabile

Celik 6.5 Azzera chiunque passi dalle sue parti. Nella ripresa soffre e non poco N’Dri ma resta sempre e comunque sul pezzo.

Ziolkowski 6.5 Prestazione importante, senza sbavature.

Ghilardi 6 Si fa rispettare. Affidabilità.

Wesley 6.5 Buona prestazione sulla sua corsia. Attacca e difende senza paura.

Pisilli 6.5 Tanta sostanza. Si vede annullare un gol per fuorigioco. Nella ripresa offre l'assist a Dovbyk per il 2-0. Koné 6 Mantiene l’equilibrio in mezzo al campo e lotta contro Kaba.

El Shaarawy 6.5 Corre e inventa. Vince la sfida con Gallo.

Tsimikas (14’ st) 6 Fa il suo senza troppe sbavature.

Cristante 6.5 Capitano di nome e di fatto. Personalità al servizio della squadra. Un calciatore come lui serve come il pane a Gasperini.

Dybala 6.5 Inventa un passaggio smarcante semplicemente geniale mettendo Ferguson nelle condizioni di calciare in porta col destro e segnare la rete del vantaggio romanista. Quando viene sostituito Gasperini lo abbraccia come un padre.

Soule (33’ st) ng.

Ferguson 7 Bastano 14 minuti per sbloccarsi e regalare alla Roma la rete del vantaggio. Partita di spessore. Il ragazzo, nonostante le numerose voci di mercato per il reparto offensivo, gioca con grandissima umiltà mettendosi a totale disposizione della squadra e di Gasperini.

Dovbyk (14’ st) 7 Entra e segna. Soddisfazione. Il suo ultimo acuto risaliva al 29 ottobre contro il Parma. Per lui vale lo stesso discorso fatto per Ferguson. Successivamente è costretto a uscire per un infortunio di tipo muscolare.

Romano (41’ st) ng.

All. Gasperini 7 La Roma è stata vivace e padrona del gioco. Partita di spessore. I Gasperini boys hanno sapiuto dimostrarsi molto più forti dell’emergenza.