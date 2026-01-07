Tuttosport.com
Pagelle Lecce-Roma: Banda stavolta delude. Dybala brilla e Cristante è impeccabile

Voti e giudizi della sfida tra le squadre di Di Francesco e Gasperini, valida per la 19ª giornata di Serie A
Pagelle Lecce-Roma: Banda stavolta delude. Dybala brilla e Cristante è impeccabile© Agenzia Aldo Liverani Sas
Francesco Romano
3 min

La Roma interrompe la striscia di tre ko consecutivi in trasferta in campionato e nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata, espugna il Via del Mare. A decidere la sfida contro il Lecce le reti, una per tempo, dei due centravanti, Ferguson e Dovbyk, che si passano la staffetta al 60', con l'ucraino costretto poi ad abbandonare il campo nel finale per infortunio. 

Pagelle Lecce

Falcone 6 Non può nulla sul gol di Ferguson.

Veiga 6 Con El Shaarawy è botta e risposta.

Gaspar 5.5 Perde Ferguson nel gol del vantaggio della Roma.

Tiago Gabriel 6 Da lì non si passa.

Gallo 5.5 In difficoltà con Wesley.

Maleh 6 Gran lottatore. Ad inizio anno era fuori dal progetto Lecce, con il suo reintegro è diventato uno dei punti di riferimento del centrocampo di Di Francesco.

Ramadani 6 Spezza e riparte con grinta.

Gorter (18’ st) 5.5 Giovane con ampi margini di miglioramento.

Kaba 6 Lotta a tutto campo con Koné.

Helgason (33’ st) ng

Sottil 5 Non pervenuto.

Pierotti (10’ st) 4.5 Sull’1-0 per la Roma sbaglia un rigore in movimento. Un gol che avrebbe potuto cambiare la partita.

Camarda 6 Lotta come un leone. Si mette sulle spalle l’attacco del Lecce. Cresce di partita in partita.

Stulic (18’ st) 5.5 Entra in un momento particolare della partita, non riesce a cambiare volto all’attacco.

Banda 5 Gara non positiva per lui. Gioca nervoso, si becca un cartellino giallo. Di Francesco lo lascia negli spogliatoi.

N’Dri (1’ st) 6.5 Riesce a dare quella scossa in avanti che non riusciva a dare Banda nel primo tempo.

All. Del Rosso 5 (Di Francesco squalificato) Il Lecce non è riuscito a far male a una Roma che ha gestito la partita dal primo all’ultimo minuto.

Pagelle Roma

Svilar 6 Poco impegnato.

Celik 6.5 Azzera chiunque passi dalle sue parti. Nella ripresa soffre e non poco N’Dri ma resta sempre e comunque sul pezzo.

Ziolkowski 6.5 Prestazione importante, senza sbavature.

Ghilardi 6 Si fa rispettare. Affidabilità.

Wesley 6.5 Buona prestazione sulla sua corsia. Attacca e difende senza paura.

Pisilli 6.5 Tanta sostanza. Si vede annullare un gol per fuorigioco. Nella ripresa offre l'assist a Dovbyk per il 2-0. Koné 6 Mantiene l’equilibrio in mezzo al campo e lotta contro Kaba.

El Shaarawy 6.5 Corre e inventa. Vince la sfida con Gallo.

Tsimikas (14’ st) 6 Fa il suo senza troppe sbavature.

Cristante 6.5 Capitano di nome e di fatto. Personalità al servizio della squadra. Un calciatore come lui serve come il pane a Gasperini.

Dybala 6.5 Inventa un passaggio smarcante semplicemente geniale mettendo Ferguson nelle condizioni di calciare in porta col destro e segnare la rete del vantaggio romanista. Quando viene sostituito Gasperini lo abbraccia come un padre.

Soule (33’ st) ng.

Ferguson 7 Bastano 14 minuti per sbloccarsi e regalare alla Roma la rete del vantaggio. Partita di spessore. Il ragazzo, nonostante le numerose voci di mercato per il reparto offensivo, gioca con grandissima umiltà mettendosi a totale disposizione della squadra e di Gasperini.

Dovbyk (14’ st) 7 Entra e segna. Soddisfazione. Il suo ultimo acuto risaliva al 29 ottobre contro il Parma. Per lui vale lo stesso discorso fatto per Ferguson. Successivamente è costretto a uscire per un infortunio di tipo muscolare.

Romano (41’ st) ng.

All. Gasperini 7 La Roma è stata vivace e padrona del gioco. Partita di spessore. I Gasperini boys hanno sapiuto dimostrarsi molto più forti dell’emergenza.

Pagella Arbitro

Sacchi 6 Partita non cpmplicata, diretta senza troppe sbavature. 

