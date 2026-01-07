Pagelle Pisa-Como: Nzola, il disastro è totale. Vojvoda porta più spinta, Butez-Douvikas-Fabregas...

Pagelle Como

Butez 7 Determinante su Piccinini quando il punteggio era sullo 0-0. Para un rigore a Nzola che spegne i sogni di rimonta del Pisa.

Smolcic 6 Gara ordinata e senza grosse difficoltà. Vojvoda (19’ st) 6.5 Il suo ingresso porta maggiore spinta al Como.

Kempf 6 Controlla bene Nzola.

Ramon 6 Spende un giallo su Tramoni che spesso lo mette in difficoltà.

Valle 6.5 Buona spinta.

Perrone 7 Ordinato nella manovra e decisivo con il gol che sblocca la gara.

Da Cunha 5.5 Poco brillante. Caqueret (19’ st) 6.5 Entra bene e serve l’assist per Perrone e dai suoi piedi partono palloni interessanti. Mezzo punto in meno perché commette il fallo da rigore su Leris.

Kuhn 5.5 Fatica a trovare spazi in avanti. Baturina (33’ st) ng.

Paz 6.5 Nel primo tempo svaria su tutto il fronte ma non sempre è brillante. Anche se gli va dato il merito di essere, per circa un’ora, quello che impegna più di tutti Semper. Avvia l’azione del raddoppio. Sergi Roberto (43’ st) ng.

Rodriguez 6.5 Prova subito a mettersi in evidenza ma poi fa un po’ di fatica. Nella ripresa cresce e serve l’assist per Douvikas. Posch (43’ st) ng.

Douvikas 7.5 Viene fuori al momento giusto dopo una gara in cui ha sofferto Caracciolo. Segna il raddoppio in contropiede, poi guadagna e trasforma il rigore del 3-0.

Fabregas 7 Soffre il Pisa come lo hanno sofferto altre squadre di alta classifica. Bravo a cambiare la partita con i cambi e imprimere il ritmo alto nel finale.