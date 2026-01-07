Pagelle Pisa-Como: Nzola, il disastro è totale. Vojvoda porta più spinta, Butez-Douvikas-Fabregas...

Terza vittoria consecutiva con altrettanti clean sheet e secondo 3-0 consecutivo in trasferta per la squadra con la miglior difesa del campionato, ma che fa innamorare per come attacca. A Pisa il Como da Champions dà un altro segnale di forza e di maturità e anche senza i gol di Nico Paz, che gioca una partita da essere umano dopo le tante da Ufo, ci pensano Perrone e la doppietta di Douvikas, colui che avrebbe dovuto essere un semplice ricambio di Morata e che invece con 6 gol è il capocannoniere di squadra insieme a Paz.
Pagelle Pisa
Semper 6 Sicuro in tre occasioni su Nico Paz. Il tiro di Perrone gli passa vicino.
Coppola 6 Debutto in serie A dal primo minuto: risponde con tanta personalità per oltre un'ora. Peccato per l’errore in uscita sul secondo gol e per il rigore causato.
Caracciolo 5.5 Il capitano torna titolare e regge bene nel primo tempo. In calo nella ripresa. Hojholt (41’ st) ng.
Canestrelli 5 Sul voto incide lo spazio concesso a Perrone sul primo gol.
Touré 5.5 Qualche spizzata di testa interessante ma va spesso in sofferenza nella fase difensiva.
Piccinini 6.5 È il cuore del Pisa. Lo vedi un po’ ovunque e A inizio secondo tempo impegna Butez due volte. Lorran (32’ st) ng.
Aebischer 5 L’ammonizione nel primo tempo lo frena un po’. Non riesce ad arginare i centrocampisti avversari. Esteves (32’ st) ng. La bella notizia del giorno in casa Pisa. Torna in campo, tra gli applausi, 17 mesi dopo l’infortunio al tendine rotuleo.
Marin 6 È quello che fa legna a centrocampo. Con la sua uscita la squadra perde in quantità. Leris (19’ st) 6 Conquista il rigore.
Angori 5.5 Ci mette l’anima ma gli manca precisione e forza nei momenti chiave.
Tramoni 6 Manca una buona occasione da gol al 20’. Buona prova. Moreo (19’ st) 5.5 In ritardo nel ripiegamento in occasione del primo gol del Como.
Nzola 4 troppe occasioni potenziali fallite e un tiro da dimenticare a fine primo tempo. Si sacrifica ma non punge. Completa la giornata no sbagliando il rigore che potrebbe rimettere in corsa il Pisa: una rarità per lui l’errore dagli 11 metri.
All. Gilardino 5.5 Rispetto ad altre volte non incide con i cambi. Toglie Tramoni che stava facendo bene. La squadra come spesso capita gioca alla pari con l’avversario ma poi cala nel finale.
Pagelle Como
Butez 7 Determinante su Piccinini quando il punteggio era sullo 0-0. Para un rigore a Nzola che spegne i sogni di rimonta del Pisa.
Smolcic 6 Gara ordinata e senza grosse difficoltà. Vojvoda (19’ st) 6.5 Il suo ingresso porta maggiore spinta al Como.
Kempf 6 Controlla bene Nzola.
Ramon 6 Spende un giallo su Tramoni che spesso lo mette in difficoltà.
Valle 6.5 Buona spinta.
Perrone 7 Ordinato nella manovra e decisivo con il gol che sblocca la gara.
Da Cunha 5.5 Poco brillante. Caqueret (19’ st) 6.5 Entra bene e serve l’assist per Perrone e dai suoi piedi partono palloni interessanti. Mezzo punto in meno perché commette il fallo da rigore su Leris.
Kuhn 5.5 Fatica a trovare spazi in avanti. Baturina (33’ st) ng.
Paz 6.5 Nel primo tempo svaria su tutto il fronte ma non sempre è brillante. Anche se gli va dato il merito di essere, per circa un’ora, quello che impegna più di tutti Semper. Avvia l’azione del raddoppio. Sergi Roberto (43’ st) ng.
Rodriguez 6.5 Prova subito a mettersi in evidenza ma poi fa un po’ di fatica. Nella ripresa cresce e serve l’assist per Douvikas. Posch (43’ st) ng.
Douvikas 7.5 Viene fuori al momento giusto dopo una gara in cui ha sofferto Caracciolo. Segna il raddoppio in contropiede, poi guadagna e trasforma il rigore del 3-0.
Fabregas 7 Soffre il Pisa come lo hanno sofferto altre squadre di alta classifica. Bravo a cambiare la partita con i cambi e imprimere il ritmo alto nel finale.
L'arbitro
Pairetto 6 Vede giusto sui rigori.
