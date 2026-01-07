Stop Napoli, solo un pari col Verona dopo un primo tempo shock. L’Atalanta sbanca Bologna

Il Napoli inciampa in casa contro il Verona e non va oltre il risultato di 2-2. La formazione di Antonio Conte parte malissimo e già dopo 27 minuti è sotto di due gol a causa delle firme di Frese e di Orban su rigore. Il secondo tempo è tutta un'altra storia: McTominay riaccende le speranze di rimonta per il Napoli su un'azione di angolo al minuto 54, Di Lorenzo firma la definitiva rimonta al minuto 82. Da segnalare un gol annullato ai partenopei ad Hojlund per fallo di mano su assist di McTominay. In classifica, il Napoli resta terzo a quota 38 ma agganciando momentaneamente il Milan mentre il Verona abbandona l'ultima posizione e sale a quota 13 punti.
Krstovic manda ko il Bologna
Una doppietta di Krstovic, che non segnava da settembre ed è stato schierato dal 1' al posto dell'infortunato Scamacca, permette all'Atalanta di espugnare il Dall'Ara e di battere il Bologna 2-0. L'ex punta del Lecce sblocca il risultato al 37' del primo tempo con un tocco da due passi su cross basso di De Ketelaere per poi raddoppiare al 15' della ripresa con un rasoterra angolato dal limite dell'area. La squadra di Palladino ottiene così il quarto successo nelle ultime cinque partite e sale a quota 28 punti al settimo posto, scavalcando proprio gli emiliani, in crisi nera e senza vittorie in campionato dallo scorso 22 novembre, che rimangono fermi a 26.