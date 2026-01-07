Lazio-Fiorentina, 2-2 spettacolo. Toro, altro che salto di qualità…

Al Grande Torino passa anche l'Udinese, i granata collezionano la quarta sconfitta nelle ultime cinque casalinghe: Zaniolo ed Ekkelenkamp firmano la vittoria friulana, Casadei accorcia le distanze quando ormai è troppo tardi. Baroni fallisce nuovamente l'esame della continuità, Runjaic lo supera e si porta nella parte sinistra della classifica. Il tecnico granata perde Gineitis per un problema muscolare e lo sostituisce con Casadei, ma soprattutto sorprende in attacco: a far coppia con Simeone c'è Njie, premiato con una maglia da titolare dopo gli strepitosi 7 minuti di Verona con gol e assist. A centrocampo ci sono ancora Ilkhan in regia e Aboukhlal a sinistra, la difesa formata da Ismajli, Maripan e Coco è confermata in blocco. Runjaic sceglie Miller per completare la mediana insieme a Karlstrom ed Ekkelenkamp, davanti Zaniolo gioca a sostegno di Davis e in porta non concede la sfida da ex a Padelli, ma rilancia Okoye. In panchina c'è anche Atta, al rientro dopo un mese e mezzo di stop. Per un quarto d'ora abbondante non succede nulla, poi al 18' l'episodio da moviola: Kabasele segna ma il gol viene annullato per fuorigioco, dopo un lungo check con il Var l'arbitro Maresca conferma l'annullamento ma per fallo di mano. Il Toro si fa vedere un paio di minuti più tardi, quando sul cross di Aboukhlal svetta Casadei e Okoye è reattivo nella respinta. Sarà l'unico squillo dei granata, anche perché le uniche occasioni arrivano nel finale e sono per i friulani.
Torino ko
La squadra di Runjaic, però, non sfrutta i regali del Toro: al 38' Lazaro sbaglia un passaggio in uscita e Zaniolo calcia addosso a Paleari, un minuto dopo l'estremo difensore rinvia e colpisce in pieno Davis, con la sfera che sul rimpallo esce di pochissimo. Baroni lascia negli spogliatoi Njie per Adams, l'Udinese inizia all'attacco anche la ripresa e passa dopo cinque minuti: Ekkelenkamp lancia Zanoli che brucia Aboukhlal, in mezzo c'è Zaniolo tutto solo che questa volta non sbaglia. Il Toro si sbilancia e rischia sulle ripartenze, è bravo Paleari in uscita bassa a chiudere su Davis. Dall'altra parte, invece, Okoye deve intervenire in scivolata per evitare un clamoroso autogol di Kristensen. Runjaic toglie l'accoppiata del gol Zanoli-Zaniolo per Atta e Piotrowski, Baroni prova ad accendere il Toro inserendo Zapata, Anjorin e Ngonge. Il belga ha una grande occasione ma Okoye è nuovamente attento, poi l'Udinese trova l'accelerata per il 2-0 in contropiede con Ekkelenkamp. Casadei accorcia e dà speranze di rimonta per gli ultimi 3' più recupero, per l'ultimo corner sale anche Paleari ma i friulani blindano i tre punti.
Lazio-Fiorentina 2-2Finisce con un pareggio (2-2) la sfida tra Lazio e Fiorentina valida per la 19/a giornata di Serie A. Gara ricca di emozioni, soprattutto nella ripresa: al 7' Cataldi 'stappa' il match dopo una splendida triangolazione con Vecino, immediato pareggio degli ospiti all'11' con Gosens, che segna da posizione defilata su lancio illuminante di Fagioli. Nel finale, al 44', Gudmundsson illude i viola segnando su rigore (con Provedel che intuisce il tiro ma non riesce a respingere) il gol del 2-1, ma in pieno recupero - sempre su rigore per un ingenuo fallo di Comuzzo - Pedro fissa il risultato sul 2-2. I biancocelesti salgono così a 25 punti, al nono posto in coabitazione con l'Udinese, mentre i toscani avanzano a quota 13 portandosi momentaneamente a meno due dalla zona salvezza e abbandonando l'ultimo posto.