Lazio-Fiorentina, 2-2 spettacolo. Toro, altro che salto di qualità…

Al Grande Torino passa anche l'Udinese, i granata collezionano la quarta sconfitta nelle ultime cinque casalinghe: Zaniolo ed Ekkelenkamp firmano la vittoria friulana, Casadei accorcia le distanze quando ormai è troppo tardi. Baroni fallisce nuovamente l'esame della continuità, Runjaic lo supera e si porta nella parte sinistra della classifica. Il tecnico granata perde Gineitis per un problema muscolare e lo sostituisce con Casadei, ma soprattutto sorprende in attacco: a far coppia con Simeone c'è Njie, premiato con una maglia da titolare dopo gli strepitosi 7 minuti di Verona con gol e assist. A centrocampo ci sono ancora Ilkhan in regia e Aboukhlal a sinistra, la difesa formata da Ismajli, Maripan e Coco è confermata in blocco. Runjaic sceglie Miller per completare la mediana insieme a Karlstrom ed Ekkelenkamp, davanti Zaniolo gioca a sostegno di Davis e in porta non concede la sfida da ex a Padelli, ma rilancia Okoye. In panchina c'è anche Atta, al rientro dopo un mese e mezzo di stop. Per un quarto d'ora abbondante non succede nulla, poi al 18' l'episodio da moviola: Kabasele segna ma il gol viene annullato per fuorigioco, dopo un lungo check con il Var l'arbitro Maresca conferma l'annullamento ma per fallo di mano. Il Toro si fa vedere un paio di minuti più tardi, quando sul cross di Aboukhlal svetta Casadei e Okoye è reattivo nella respinta. Sarà l'unico squillo dei granata, anche perché le uniche occasioni arrivano nel finale e sono per i friulani.