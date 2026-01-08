Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cremonese-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I grigiorossi di Davide Nicola, ex dell'incontro, sfidano allo Zini i sardi di Fabio Pisacane nel turno infrasettimanale che chiude il girone d'andata
4 min
Cremonese-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© ANSA

CREMONA - Alle ore 18.30, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Cagliari si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata. Al giro di boa le due formazioni hanno già messo in cascina rispettivamente 21 e 18 punti, ma per mantenere il distacco dalla zona retrocessione sono vietati cali di concentrazione. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver iniziato l'anno con una sconfitta per 1-0: i grigiorossi sono caduti a Firenze sotto i colpi di Moise Kean, i sardi si sono arresi al Milan alla Domus Arena, con il sigillo decisivo a inizio ripresa di Leao. Sfida speciale per il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola, lo scorso anno sulla panchina proprio dei sardi, condotti alla salvezza. L’allenatore piemontese deve però fare i conti con le difficoltà offensive della propria squadra, a secco di gol da ben 372 minuti: l’ultima rete risale addirittura al primo dicembre 2025, quando al 50’ Jamie Vardy firmò il definitivo 1-3 al Dall’Ara contro il Bologna. Appena un punto nelle ultime quattro, frutto dello 0-0 all’Olimpico contro la Lazio. I rossoblù di Fabio Pisacane, invece, hanno sempre dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro chiunque e vanno a caccia di continuità per allontanarsi dalla zona rossa. 

SEGUI CREMONESE-CAGLIARI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cremonese-Cagliari: diretta tv e streaming

Cremonese-Cagliari, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Cremonese-Cagliari

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. Allenatore: Nicola. 

A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani Mussolini, Faye, Folino, Ceccherini, Lordkipanidze, Vandeputte, Sarmiento, Bondo, Vazquez, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Bonazzoli.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Mazzitelli, Prati Adopo; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Di Pardo, Idrissi, Luperto, Pintus, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. 

ARBITRO: Bonacina di Bergamo. ASSISTENTI: Baccini-Bercigli. IV UFFICIALE: Mucera. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Nasca. 

Cremonese-Cagliari: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS