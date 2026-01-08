Cremonese-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - Alle ore 18.30, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Cagliari si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata. Al giro di boa le due formazioni hanno già messo in cascina rispettivamente 21 e 18 punti, ma per mantenere il distacco dalla zona retrocessione sono vietati cali di concentrazione. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver iniziato l'anno con una sconfitta per 1-0: i grigiorossi sono caduti a Firenze sotto i colpi di Moise Kean, i sardi si sono arresi al Milan alla Domus Arena, con il sigillo decisivo a inizio ripresa di Leao. Sfida speciale per il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola, lo scorso anno sulla panchina proprio dei sardi, condotti alla salvezza. L’allenatore piemontese deve però fare i conti con le difficoltà offensive della propria squadra, a secco di gol da ben 372 minuti: l’ultima rete risale addirittura al primo dicembre 2025, quando al 50’ Jamie Vardy firmò il definitivo 1-3 al Dall’Ara contro il Bologna. Appena un punto nelle ultime quattro, frutto dello 0-0 all’Olimpico contro la Lazio. I rossoblù di Fabio Pisacane, invece, hanno sempre dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro chiunque e vanno a caccia di continuità per allontanarsi dalla zona rossa.