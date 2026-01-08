La Cremonese spreca tutto: Johnsen e Vardy non bastano a Nicola, Trepy firma la rimonta del Cagliari

Cremonese-Cagliari 2-2, il tabellino

Bastano infatti solo quattro minuti per il vantaggio della Cremonese, nato da un errore di Mina: Vardy ruba palla e serve Johnsen, che insacca l'1-0. La manovra del Cagliari ne risente e i sardi non girano, subendo anche il bis al 28'. Questa volta sbaglia Luperto, che aziona la ripartenza di Bonazzoli: assist per Vardy ed è 2-0. Il risveglio rossoblù avviene solo negli ultimi dieci minuti del primo tempo, con qualche iniziativa incoraggiante e un'occasione: Rodriguez, in proiezione offensiva, impegna Audero. Si va dunque al riposo col doppio vantaggio grigiorosso e la Cremonese opta per un atteggiamento più conservativo, mentre il Cagliari lancia l'assalto alla garibaldina. Il Cagliari accorcia al 51' con Adopo (che sfrutta la sponda di Borrelli e insacca con un perfetto rasoterra) e spinge a caccia del pari. Esposito se lo vede annullare al 69', mentre Zappa e Borrelli peccano di precisione. Serve un'altra scossa e Pisacane si affida a uno dei suoi uomini, ovvero l'ex Primavera Trepy che è decisivo. Lancio di Mazzitelli, controllo e tiro dell'attaccante ed è 2-2. Una rete magistrale vale il pareggio per il Cagliari, che però rischia di restare in dieci nel finale: Bonacina valuta male un intervento di Luperto e lo espelle, ma viene corretto dal Var. Si proseguire dunque in undici contro undici e, nel maxi-recupero, la Cremonese ha una clamorosa chance: Vandeputte si divora il gol-vittoria in contropiede, calciando a lato a tu per tu con Caprile.