Stanciu sbaglia un rigore al 99', Milan graziato: Allegri solo pari, Inter in fuga, Juve a -3 da Max

MILANO - Pareggia a San Siro il Milan che nel 19° turno di Serie A acciuffa nel finale l'1-1 con il Genoa e ringrazia Stanciu che al 99' sbaglia il rigore che poteva regalare la vittoria alla formazione di De Rossi . Una rete di Leao al 92' permette ad Allegri di riprendere il Grifone, passato in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Colombo , al termine di un match dai mille colpi di scena: dallo scivolone di Fofana con la porta spalancata al tocco di mano di Pulisic a negare la gioia a Gabbia , fino all'ultima emozione con il clamoroso errore del centrocampista rossoblù che spara in curva la grande possibilità di espugnare San Siro. Allegri resta secondo in solitaria a -3 dall'Inter di Chivu , non approfitta del pari del Napoli (sempre a -1) e vede Roma e Juve accorciare alle spalle. Per De Rossi la consolazione di portare via un prezioso punto da Milano ma con tanti rimpianti.

Il gol di Colombo, l'errore di Fofana

La prima occasione della partita è per i padroni di casa che all'8' si fanno vedere con Gabbia, il suo colpo di testa impegna Leali alla parata sotto la traversa. Il Milan gestisce il possesso, ma alla mezz'ora va sotto: difesa rossonera distratta e cross in area di Malinovskyi che pesca Colombo, girata al volo e Maignan battuto. Prova a reagire subito la formazione di Allegri, ancora con un colpo di testa di Gabbia che non centra però lo specchio della porta. Alza i giri il Diavolo e al 36' arriva un'altra grande chance con Fofana che scivola nel momento di colpire a porta praticamente spalancata dopo un super riflesso di Leali su Leao. All'intervallo il Grifone va al riposo in vantaggio.

Follia Pulisic, pari Leao, Stanciu grazia il Milan

Al 58' la rimette in equilibrio Pulisic che spinge in rete sul secondo palo un colpo di testa di Gabbia, che molto probabilmente sarebbe terminato ugualmente in rete, ma il Var richiama il direttore di gara con il tocco decisivo dello statunitense effettuato con la mano. Prosegue il forcing rossonero che ci provano anche con Bartesaghi, sbagliata la mirata nel tentativo di tap-in. Allegri manda dentro Fullkrug per sfruttare tutto il potenziale offensivo ed è ancora Pulisic di testa al 75' ad impegnare Leali all'intervento centrale. Ci prova anche Atekhame, entrato da poco in campo, con un tentativo dalla distanza potente ma non angolato. All'86' è nuovamente Pulisic a rendersi protagonista, girata volante in area e miracolo di Leali. Il Milan si spinge tutto in avanti e al 92' arriva finalmente il pari: corner deviato e Leao di testa non perdona per l'1-1. Raggiunto il pareggio si prolunga il recupero e al 96', nell'ultimo attacco del Genoa, Bartesaghi stende Ellertsson in area di rigore: penalty tra le proteste, sul dischetto va Stanciu che spara alto sopra la traversa.