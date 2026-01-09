Pagelle Milan-Genoa: Leali strappa applausi su Pulisic. Fofana, scivolata da comiche

Maignan 6 Sul gol di Colombo è incolpevole, non para il rigore, ma fa sempre paura.

Tomori 6 Della retroguardia è il più cattivo ed efficace.

Gabbia 5.5 Si addormenta su Colombo che segna, poi prende un palo… la media non lo salva.

Athekame (31’ st) 6 Un paio di buone iniziative.

Pavlovic 5.5 Nel primo tempo con una zuccata va vicino al gol, ma anche lui a inizio azione dell’1-0 va troppo morbido.

Saelemaekers 5.5 Non fa male, ma non fa nemmeno nulla che sia degno di nota.

Füllkrug (20’ st) 5.5 Non incide.

Fofana 5 Stanno ancora cercando la buccia di banana che lo ha fatto scivolare comicamente al 35’ quando poteva segnare a porta vuota.

Loftus-Cheek (1’ st) 6 Dà vigore e alza il baricentro del Milan.

Modric 6 Pezzo di bravura al 21’ quando lancia la ripartenza milanista, però non riesce a prendere più di tanto la squadra per mano.

Rabiot 5.5 Non fa una bella figura cadendo nella finta di Malinovskyi sull'assist per Colombo, rispetto al solito sembra meno connesso.

Bartesaghi 5.5 Quando a metà ripresa comincia ad affacciarsi in attacco punge, solo che poi rovina tutto col fallo da rigore sul finale.

Pulisic 6 Un partita in cui si vede a sprazzi, al 14’ della ripresa segna ma tocca con la mano e il gol viene annullato, ha un’altra buona chance, ma ha meno veleno del solito.

Leao 6 La differenza la fa sempre coi gol pesanti, perché la prestazione non è positiva.

All. Allegri 5.5 Fa 200 panchine col Milan, ma non può sorridere: l’Inter allunga.