Udinese-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I bianconeri di Runjaic sfidano i nerazzurri di Gilardino nel 20° turno di campionato
2 min
Udinese-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Getty Images

UDINE - Obiettivo raddoppiare, in questa seconda parte di campionato, il punteggio raggiunto nel girone d’andata per l’Udinese di mister Runjaic. Per iniziare con il giusto piglio necessario un buon risultato contro il Pisa. Contro i ragazzi di Gilardino non ci saranno stravolgimenti di formazione, con il dubbio più importante legato al modulo. Il Pisa inizia invece il girone di ritorno da ultimo in classifica ma non ha nessuna voglia di mollare. La zona salvezza è distante 4 punti e dal mercato è arrivato, dal Viktoria Plzen, Rafiu Durosinmi. Un colpo importante che permetterà al tecnico nerazzurro di poter rimpiazzare con serenità Nzola, fuori dal progetto e destinato alla cessione.

Udinese-Pisa: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Runjaic e Gilardino è in programma alle ore 15 di sabato 10 gennaio al Bluenergy Stadium di Udine. Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (215).

Udinese-Pisa: le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Palma, Bertola, Ehizibue, Lovric, Atta, Zarraga, Modesto, Piotrowski, Bravo, Gueye. Indisponibili: Bayo, Buksa, Goglichidze, Zemura. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom, Zaniolo.

PISA (3-5-2): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Piccinini, Touré; Meister, Tramoni. All. Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Hojholt, Buffon, Esteves, Moreo, Calabresi, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran. Indisponibili: Albiol, Vural, Lusuardi, Cuadrado, Stengs, Akinsanmiro, Denoon. Squalificati: -. Diffidati: Calabresi, Caracciolo, Aebischer, Gilardino.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta); Assistenti: Rossi-Zezza; Quarto ufficiale: Bonacina; Var: Camplone; Ass. Var: Fabbri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

