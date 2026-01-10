Como e Bologna si rallentano, la Champions si allontana. Pisa, punto in rimonta a Udine

Il Como evita il ko in extremis al Sinigaglia, dove il Bologna passa in vantaggio al 49' con Cambiaghi , a sua volta espulso per la reazione ai danni di Van der Brempt giudicata violenta da Abisso , salvo poi subire la rete di Baturina che con una strepitosa conclusione dal limite alla Del Piero firma l'1-1 al 95'. La classifica vede ora la formazione di Fabregas rientrare dalla prima giornata del girone di ritorno (all'andata al Dall'Ara vinsero i padroni di casa) con 34 punti, mentre i rossoblù di Italiano salgono a quota 27 con un ritardo di 7 lunghezze dal 6º posto . La prossima giornata, Bologna e Como saranno impegnate contro Fiorentina e Lazio: prima però, il recupero della 16ª giornata di campionato contro Verona e Milan. Termina in parità anche la sfida tra Udinese e Pisa, con la formazione di Runjaic che ribalta il vantaggio di Tramoni (13') con Kabasele (19') e Davis (40') salvo poi subire la rete del definitivo 2-2 firmata da Meister (67'). I nerazzurri di Gilardino guadagnano dunque 1 punto che consentono di agganciare a quota 13 Verona e Fiorentina, che domenica 11 ospiteranno rispettivamente Milan e Lazio. La prossima c'è l' Atalanta al Garibaldi.

Como-Bologna: il racconto della partita

Bologna subito aggressivo con la conclusione ravvicinata di Cambiaghi respinta da un grande intervento di Butez, già decisivo dopo 1' minuto di gioco. Risponde allora il Como con la conclusione di Jesus Rodriguez, che dopo avere saltato Zortea batte a rete venendo però fermato dal volo di Ravaglia. Non passa molto che i padroni di casa si ripresentano in area con Douvikas, anticipato prontamente da Zortea. Al 23', Nico Paz vede Ravaglia fuori dai pali e ci prova dalla distanza, ma il portiere rossoblù recupera campo quanto basta a negare il vantaggio con le gambe. Nel finale del primo tempo, Freuler rischia l'autorete con una scivolata che spedice in corner la conclusione di Vojvoda. Nella ripresa, Jesus Rodriguez semina il panico in area e batte a rete: Ravaglia si oppone e devia in angolo. Ma a sbloccare le marcature ci pensa Cambiaghi che raccoglie il recupero di Castro, incombe in area, supera il blocco lariano e batte Butez di interno mancino. Poi, l'attaccante rossoblù viene espulso al 60' per condotta violenta ai danni di Van der Brempt esaminata al Var da Abisso, che giudica antisportiva la reazione col braccio del numero 28 del Bologna. Trascorrono 2 minuti e l'arbitro assegna un rigore al Como per l'intervento di Vitik su Douvikas. Chiamato nuovamente al Var, l'arbitro revoca la decisione. Al 67', Nico Paz si ricava lo spazio per il sinitro che si infrange sul palo. Ma non finisce qui. Nel recupero, Baturina calcia dal limite e con una traiettoria strepitosa firma l'1-1 finale.

Udinese-Pisa: il racconto della partita

Ottima partenza del Pisa che non perde tempo a proporsi in avanti. L'Udinese recupera il controllo del gioco, ma a sbloccare le marcature sono gli ospiti con un gran gol di Tramoni - già preceduto dalla conclusione pericolosa di Moreo - che al 13' calcia dal limite sugli sviluppi di un corner e centra l'incrocio del pali. Al 19', i friulani pareggiano i conti con il colpo di testa vincente Kabasele scaturito da un altro calcio d'angolo. Al 38', i padroni di casa reclamano un calcio di rgiore per l'intervento in area di Leris su Ekkelenkamp. Riavvolto l'episodio al Var, l'arbitro indica il dischetto e dagli 11 metri Davis ribalta lo svantaggio. Nella ripresa, gli ospiti si lanciano a caccia del pareggio. Al 67', Meister firma il 2-2 con una respinta vincente sulla palla non trattenuta da Okoye. L'ex Rennes spaventa ancora la formazione di Runjaic colpendo il palo al 77'. Nel finale, Zanoli divora incredibilmente l'occsasione del nuovo vantaggio calciando alto a pochi passi dalla porta: 2-2 al triplice fischio.