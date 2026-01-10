Roma, scatto Champions: Juve avvertita, 2-0 al Sassuolo firmato Kone e Soulé

ROMA - La Roma di Gasperini soffre ma alla fine piega la resistenza del Sassuolo battendolo per 2-0 per la seconda vittoria consecutiva. Di Manu Kone il gol che sblocca una partita dove i giallorossi hanno sofferto - e rischiato molto - nel primo tempo ma poi bravi ad uscire nella ripresa schiacciando gli avversari nella loro metà campo per poi finalizzare in 120 secondi con Soulé a chiudere i conti. Fondamentale il contributo di El Shaarawi (entrato per Ferguson infortunato) protaginista in entrambi i gol. In attesa dei match di domenica e lunedì (Juventus) la Roma sale a quota 39 punti (2° posto pari con il Milan ma con 2 partite in più dei rossoneri).

Roma-Sassuolo, la partita

Al 16' l'Olimpico trema ma ci pensa Svilar a salvare i suoi che si perdono Kone sul filo del fuorigioco, il portiere giallorosso para sul centrocampista canadese lanciato in porta con Lauriente che (da fuori are) non riesce a correggere in rete sulla ribattuta. Svilar torna protagonista al 25' con un bel tuffo sul primo pao su conclusione insidiosa di Fadera.

Padroni di casa che faticano ad essere pericolosi e al 38' Gasperini è costretto a sostituire per infortunio Ferguson (che fino a quel momento non era piaciuto all'allenatore) per El Shaarawi. Il Sassuolo gioca con gli stessi principi della Roma applicando una grande aggresività in fase di pressing alto scombussolando la manovra giallorossa e all'intervallo il punteggio recita 0-0 ma con gli ospiti nettamente meglio.

Al 54' arriva la prima grande occasione per la Roma: tiro dal limite dell'area di El Shaarawi, parata di Muric dove si avventa Tsimiskas che si divora il tap-in ravvicinato per l'1-0. Giallorossi adesso sono padroni della partita e al 58' arriva il calcio di rigore a favore per l'intervento di Muric si Soulè ma, dopo revisione Var, l'ex Frosinone era in fuorigioco nello sviluppo dell'azione: rigore annullato ma giallo confermato al portiere del Sassuolo. La resistenza del Sassuolo crolla al 77', azione insistita di Celik che poi serve sulla sinitra Soulé che crossa nell'area piccola dove Manu Kone incorna il gol dell'1-0! Sassuolo esce dalla partita e Soulè manda i titoli di coda al 78': Celik avvia l'azione, palla in mezzo di Ghilardi, velo di El Shaarawi per Soulè che da solo a porta vuota non sbaglia per il 2-0!