Fiorentina-Milan 1-1, Allegri inciampa ancora: Juve a -4, Nkunku e la traversa salvano Max

I rossoneri si fermano ancora dopo il pari interno contro il Genoa: viola avanti con Comuzzo e raggiunti nel finale dalla firma del francese
1 min
Fiorentina-Milan 1-1, Allegri inciampa ancora: Juve a -4, Nkunku e la traversa salvano Max © Getty Images

Ennesimo stop del Milan che non va oltre l'1-1 in casa della Fiorentina: i rossoneri pareggiano ancora dopo lo stop interno contro il Genoa e Allegri, al momento, è solo a +1 sulla Roma e +4 sulla Juventus. Fiorentina in vantaggio con Comuzzo su azione di calcio d'angolo al minuto 66 ma il Milan trova il pareggio al 90° con Nkunku: nel finale occasione clamorosa per la Viola che prende la traversa con l'ex Brescianini. La formazione di Vanoli, espulso a fine primo tempo, sale così a quota 14 punti, portandosi in terz'ultima posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

