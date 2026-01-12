Moviola Inter-Napoli, fischia CalVARese: Doveri, piace la gestione all'inglese

Doveri tornava a dirigere Inter e Napoli dopo la gara del Maradona dell’anno scorso, in cui “risparmiò” un rigore per parte. Il romano gestisce il big match a suo modo: fischiando poco (23 falli) e ammonendo ancor meno (un giallo). Il primo episodio contestato arriva intorno al quarto d’ora, quando Thuram prova a superare Juan Jesus involandosi verso la porta ma viene fermato, finisce a terra e chiede un fallo per trattenuta; sostenibile la scelta dell’arbitro di lasciar correre, coerente col metro “all’inglese” adottato dall’inizio, se avesse dato il fallo sarebbe stato anche da ammonizione. Manca un giallo poco dopo, quando Juan Jesus, dopo aver svirgolato il pallone, colpisce lo stesso Thuram - per quanto involontariamente - col piede alto.