Juve spietata e travolgente, 5 messaggi al campionato: Cremonese schiantata, agganciate Roma e Napoli

Juve, tre gol in mezz'ora. Thuram travolgente, povero Baschirotto

4-2-3-1 confermato, formazione anche più o meno, inizio spumeggiante bianconero, come raramente si era abituati a vedere: Stadium in estasi dopo un quarto d'ora, già 2-0 per la stoccata al volo pregevole di Miretti deviata in maniera decisiva da Bremer - esultanza con la palla sotto la maglia per la felicità più bella - e per il contropiede condotto e rifinito da un Thuram versione Rabiot, inarrestabile, e chiuso da un David restituito al gioco del calcio dalla psicocura Spalletti. Partita in ghiaccio, la prova a riaprire prima Zerbin con un tiro di poco alto e poi Feliciani, che fa diventare rigore un contrasto con palla piena di Locatelli in area: per fortuna il VAR Gariglio ribalta la decisione facendo giustizia e richiamando l'arbitro. Nicola prova la carta Conte e si fa espellere ma non c'è nessun McTominay a rianimare una Cremo a pezzi, che becca anche il terzo dopo la mezz'ora: ancora Thuram incontenibile a chiudere un'altra ripartenza, tiro deviato da Baschirotto che poi è sfortunato nel rimpallo, palla sul braccio altissimo e penalty da regolamento del gioco del...VIDEOcalcio, perché non sarà mai normale vedere una roba del genere e considerarla calcio.