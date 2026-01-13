Marotta esulta, Lautaro incita, Conte si tiene e poi esplode: l'Inter-Napoli che non avete visto

L'ultimo turno di campionato ha regalato, tra le tante sfide, anche il duello al vertice tra Inter e Napoli . Un match terminato in parità ma dove non sono mancate polemiche e momenti di tensione . Ricordi simili anche all'andata con il rigore dato agli azzurri ma anche la tensione tra le panchine con Conte e Lautaro che non se le sono mandate a dire. A distanza di tre mesi, però, c'è in palio tanto e i due allenatori scelgono la continuità nelle lore scelte: gli azzurri per necessità viste anche le assenze ormai conclamate, Chivu perché in questo momento ha trovato il suo undici più affidabile con Zielinski in mediana.

Vantaggio Inter e le indicazioni a Dimarco dalla panchina

I primi cinque minuti sono di studio e le richieste dei due allenatori sono più o meno simili. Conte chiede ai suoi di allungare l'Inter: sui rinvii lunghissimi di Milinkovic Savic, infatti, Hojlund va alle spalle di Akanji, duello intenso e fisico da inizio a fine partite. Il tecnico azzurro telecomanda i suoi dalla panchina. Dice a Elmas di "aspettare" e poi sul lancio di Juan Jesus verso l'attaccante ordina di salire per andare sulle seconde palle. All'inizio Hojlund fatica a tenere il pallone e proprio Conte in panchina gli mima il gesto di come coprirlo. L'imperativo, però, è quello di prendersi il pallone e giocarlo, un concetto che ripete 10-15 volte nei primi minuti: "Gioca, gioca". Dall'altra parte la richiesta è la stessa: Kolarov dice "facciamo un giro in più" mentre Chivu ordina a Thuram di fare il movimento a mezzaluna per andare ad attaccare la profondità. Poco prima del gol lo stesso Kolarov e Cecchi urlano a Dimarco di alzarsi e non restare troppo basso, intuizione poi vincente per il vantaggio nerazzurro. Chivu esulta al solito mentre Conte resta impassibile e lancia un'occhiata al maxi schermo per guardare il cronometro e poi incita la sua squadra.

Juan Jesus-Thuram e la frase di Lautaro a Doveri

Chivu chiede ai suoi più pressione mentre dall'altra parte Conte non si scompone e urla: "Giochiamo, dai. Muovi, muovi". I momenti della gara si fanno più intensi e anche tra compagni alcune situazioni possono creare disturbo: Barella si 'arrabbia' con Lautaro per il mancato uno-due dentro l'area, l'allenatore nerazzurro se ne accorge e gli urla: "Nico, ti prego... calma" con un leggero sorriso sul volto. La comunicazione del tecnico rumeno è positiva anche sugli errori, infatti, applaude i suoi nonostante le giocate sbagliate. Poi arriva l'episodio del calcione a Juan Jesus a Thuram: Barella si infervora con il difensore azzurro, mentre Doveri spiega la dinamica a Lautaro: "Calcia e poi nello slancio lo colpisce". L'argentino non esita a rispondere: "Ok, allora anche io adesso faccio così". Thuram esce dal campo e si accorge di avere la maglietta strappata, Conte intanto sorride in panchina nell'assistere alla scena. Chivu manda lo stesso messaggio a Barella: "Nico, basta! Stiamo calmi".