Marotta esulta, Lautaro incita, Conte si tiene e poi esplode: l'Inter-Napoli che non avete visto

L'ultimo turno di campionato ha regalato, tra le tante sfide, anche il duello al vertice tra Inter e Napoli. Un match terminato in parità ma dove non sono mancate polemiche e momenti di tensione. Ricordi simili anche all'andata con il rigore dato agli azzurri ma anche la tensione tra le panchine con Conte e Lautaro che non se le sono mandate a dire. A distanza di tre mesi, però, c'è in palio tanto e i due allenatori scelgono la continuità nelle lore scelte: gli azzurri per necessità viste anche le assenze ormai conclamate, Chivu perché in questo momento ha trovato il suo undici più affidabile con Zielinski in mediana.
Vantaggio Inter e le indicazioni a Dimarco dalla panchina
I primi cinque minuti sono di studio e le richieste dei due allenatori sono più o meno simili. Conte chiede ai suoi di allungare l'Inter: sui rinvii lunghissimi di Milinkovic Savic, infatti, Hojlund va alle spalle di Akanji, duello intenso e fisico da inizio a fine partite. Il tecnico azzurro telecomanda i suoi dalla panchina. Dice a Elmas di "aspettare" e poi sul lancio di Juan Jesus verso l'attaccante ordina di salire per andare sulle seconde palle. All'inizio Hojlund fatica a tenere il pallone e proprio Conte in panchina gli mima il gesto di come coprirlo. L'imperativo, però, è quello di prendersi il pallone e giocarlo, un concetto che ripete 10-15 volte nei primi minuti: "Gioca, gioca". Dall'altra parte la richiesta è la stessa: Kolarov dice "facciamo un giro in più" mentre Chivu ordina a Thuram di fare il movimento a mezzaluna per andare ad attaccare la profondità. Poco prima del gol lo stesso Kolarov e Cecchi urlano a Dimarco di alzarsi e non restare troppo basso, intuizione poi vincente per il vantaggio nerazzurro. Chivu esulta al solito mentre Conte resta impassibile e lancia un'occhiata al maxi schermo per guardare il cronometro e poi incita la sua squadra.
Juan Jesus-Thuram e la frase di Lautaro a Doveri
Chivu chiede ai suoi più pressione mentre dall'altra parte Conte non si scompone e urla: "Giochiamo, dai. Muovi, muovi". I momenti della gara si fanno più intensi e anche tra compagni alcune situazioni possono creare disturbo: Barella si 'arrabbia' con Lautaro per il mancato uno-due dentro l'area, l'allenatore nerazzurro se ne accorge e gli urla: "Nico, ti prego... calma" con un leggero sorriso sul volto. La comunicazione del tecnico rumeno è positiva anche sugli errori, infatti, applaude i suoi nonostante le giocate sbagliate. Poi arriva l'episodio del calcione a Juan Jesus a Thuram: Barella si infervora con il difensore azzurro, mentre Doveri spiega la dinamica a Lautaro: "Calcia e poi nello slancio lo colpisce". L'argentino non esita a rispondere: "Ok, allora anche io adesso faccio così". Thuram esce dal campo e si accorge di avere la maglietta strappata, Conte intanto sorride in panchina nell'assistere alla scena. Chivu manda lo stesso messaggio a Barella: "Nico, basta! Stiamo calmi".
McTominay, Conte e le certezze del Napoli
Il pari del Napoli arriva da una richiesta precisa di Conte che chiede a McTominay di farsi vedere di più per evitare errori come sul gol subito. Detto, fatto perché è proprio lo scozzese ad avviare l'azione del pareggio: serve Hojlund che la gira bene per Politano e poi il centrocampista è bravo a inserirsi a centroarea sul cross di Elmas. E proprio l'allenatore si scatena in panchina prima di dare indicazione ai suoi ragazzi: "Non perdiamo le certezze. Si può sbagliare ma non perdiamo le certezze. Giochiamo". Verso la fine del primo tempo Chivu richiama Lautaro, lo vuole più nel vivo del gioco. All'intervallo non ci sono cambi e Juan Jesus torna sull'episodio di prima con Doveri: "Non potevo fare niente". La ripresa è il Napoli a prendere campo, Conte si dispera per l'occasione sciupata da Di Lorenzo mentre Chivu chiede ai suoi di stare più bassi e compatti ma si spazientisce all'ennesimo pallone sbagliato, così richiama Mkhitaryan dalla panchina.
Rigore Inter e il "Vergognatevi" di Conte
Poi arriva l'episodio del rigore per l'Inter. Chivu dice subito al quarto uomo: "È rigore". Juan Jesus va dall'armeno per chiedere di rialzarsi e arriva Thuram a spintonarlo via. Un momento di tensione dove poi interviene anche Lautaro a separare i due. Doveri va al monitor mentre Kolarov l'ha rivisto in panchina e urla ai suoi in campo: "L'ho rivisto è rigore". Dalla panchina del Napoli sono di un altro avviso e urlano: "Gioca, gioca". Conte dice "non scherzate" al quarto uomo. Thuram 'potregge' il dischetto. L'arbitro annuncia il rigore e qui Conte perde le staffe, calcia il primo pallone che gli capita a tiro e Doveri gli estrae il rosso. A quel punto il tecnico degli azzurri lancia una bottiglietta a terra prima di andare a muso duro col quarto uomo e gridare "Vergognatevi" - motivo per cui viene anche squalificato dal Giudice Sportivo -. Chivu e Bastoni chiedono a tutto lo stadio di incitare la squadra mentre Calhanoglu va sul dischetto per calciare. Passano quasi 5 minuti prima della battua, Chivu non guarda e poi il turco segna. L'Inter esulta al completo, compreso l'abbraccio tra Marotta e Zanetti. Alla fine arriva il 2-2 con Conte sugli spalti esulta, la panchina scatta in campo e McTominay ci crede: "Andiamo a vincere". L'ultima occasione è per l'Inter con il palo di Mkhitaryan. Chivu chiede "quanto manca", Politano si sostituisce a Stellini e predica calma. Il fischio finale sancisce il pari e una classifica invariata in vetta.
